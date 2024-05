O Governo do Estado, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), apresenta nesta quarta-feira (08) o início do projeto do VLT Expresso Metropolitano, que deve ser implementado entre os municípios de Curitiba e São José dos Pinhais.

O novo sistema deverá substituir o BRT do eixo Boqueirão, permitindo uma conexão rápida e moderna entre o Aeroporto Afonso Pena e o Terminal Central, ambos em São José dos Pinhais, com o Terminal do Boqueirão, Terminal do Carmo, Terminal do Hauer, Linha Verde, Tribunal Regional Eleitoral, UTFPR e Centro Cívico, em Curitiba. Ao todo, o traçado deste VLT deve ter cerca de 21,5 quilômetros de extensão.

Previsão de investimentos é de R$ 2,5 bilhões

O projeto é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), contratado para realizar a estruturação e modelagem da concessão para implantação, por um parceiro privado, desse VLT.

No âmbito desta parceria, o BNDES contratou um consórcio de empresas para elaboração dos estudos técnicos necessários ao projeto, que serão entregues ao Estado para subsidiar a decisão a respeito do modelo de concessão, que deverá contemplar a implantação e a prestação de serviços de operação e manutenção do VLT. O leilão de concessão deverá ser realizado na Bolsa de Valores e a previsão inicial de investimentos é de cerca de R$ 2,5 bilhões.

