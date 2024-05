6 mitos e verdades sobre uso de medicamentos

Quando saímos do consultório médico com a receita dos remédios em mãos, às vezes temos dúvidas sobre esses produtos. Como ingerir, como ele vai agir no organismo, o que fazer depois de seu vencimento, são alguns questionamentos. A ajuda pode vir da orientação do farmacêutico no momento da compra, na retirada em postos de saúde ou na aquisição em farmácias comunitárias.

“O médico faz o diagnóstico e a melhor prescrição. Já o farmacêutico é o profissional que dá a orientação relacionada ao medicamento e como fazer a melhor utilização. O paciente pode perguntar ao farmacêutico, pois a missão deste profissional é conscientizar para o uso seguro e racional de medicamentos”, explica Alessandra Pineda do Amaral Gurgel, gerente de Assistência Farmacêutica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Para esclarecer sobre o uso dos medicamentos, a profissional esclarece alguns mitos e verdades. Confira!

1. A melhor forma de tomar um comprimido é com água

Verdade. A absorção do medicamento pelo organismo depende da apresentação deste e do metabolismo do paciente. As apresentações genericamente chamadas “comprimidos” se tratam de drágeas, cápsulas, grânulos e comprimidos revestidos. A melhor forma de ingerir é com água. “Alguns medicamentos não podem ser ingeridos com leite ou sucos, outros devem ser consumidos perto das refeições, pois têm maior absorção. Erra menos quem ingerir com água”, explica a especialista.

2. Tomar medicação com o estômago cheio corta o efeito

Mito. Alguns remédios têm a recomendação de serem ingeridos após as refeições pela possibilidade de causarem irritação gástrica e outras por terem uma melhor absorção. “A vitamina D, por exemplo, é lipossolúvel e, ao se ligar à gordura do alimento, é mais bem absorvida quando ingerida com refeições”, afirma Alessandra Pineda do Amaral Gurgel, que lembra da importância de seguir os horários prescritos para a ingestão dos medicamentos, principalmente antimicrobianos.

“Há casos, como o do antibiótico ciprofloxacino, que deve ser administrado com duas horas de distância do consumo de alimentos lácteos, ou enriquecidos com minerais como ferro, magnésio e zinco, pois a absorção deste pode ser prejudicada se consumido com alimentos ou bebidas contendo estes minerais. Por isso, é importante estar informado de como o seu medicamento deve ser usado”, esclarece a profissional.

Medicamentos líquidos agem de forma mais rápida que comprimidos (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

3. Medicamentos líquidos fazem efeito mais rápido

Verdade. Os líquidos ou em solução não passam pelo processo de dissolução dentro do organismo como os comprimidos; por isso, têm absorção mais rápida. “Ele age mais rápido porque está pronto para ser absorvido pelo organismo“, diz a farmacêutica.

4. Consumir a medicação dias depois de vencida não vai fazer mal

Mito. Fora da data de vencimento, o fabricante do medicamento não pode garantir que ele funcionará em sua totalidade. “A indústria faz testes de validade em situações extremas como altas temperaturas, umidade, incidência de luz, entre outras, para estimar um prazo máximo pelo qual o medicamento manteve suas características de eficácia e segurança para uso. Fora desse período, não há garantia de que o uso será seguro”, ressalta a especialista.

Alessandra Pineda do Amaral Gurgel também reforça que, além da data de validade, o paciente precisa estar atento às condições de armazenamento da medicação. “Tem que seguir as condições exigidas de conservação como: temperatura, umidade e proteção da luz solar”, afirma a profissional.

5. Consumir álcool não atrapalha o efeito da medicação

Mito. A ingestão de álcool é capaz de alterar a metabolização dos medicamentos no organismo, aumentando as reações adversas. Remédios que atuam no sistema nervoso central, como calmantes, podem ter seu efeito elevado.

Alguns antibióticos, quando usados com álcool, podem levar a efeitos graves do tipo antabuse, que se refere ao acúmulo de metabólito tóxico, podendo causar vômitos, dor de cabeça, palpitação, hipotensão, dificuldade respiratória até a morte. “Bebidas alcoólicas podem diminuir ou potencializar o efeito da droga então, no geral, recomenda-se que não sejam ingeridas quando se está em uso de medicamentos”, diz a farmacêutica.

6. Medicamentos podem ser jogados no lixo comum ou no vaso sanitário

Mito. Medicamentos descartados de forma incorreta podem causar incidentes caseiros, como com crianças ou animais domésticos, e danos ao meio ambiente, caso vá para a rede de esgoto. O recomendado é separar o medicamento e entregar em pontos de coleta. Algumas redes de farmácias têm esses postos.

“Mesmo que a farmácia não tenha um ponto de coleta específica, o estabelecimento faz o seu descarte de forma adequada e pode orientar o descarte seguro ou até mesmo fazê-lo”, explica Alessandra Pineda do Amaral Gurgel.

Além disso, o descarte incorreto de antimicrobianos pode contribuir para a seleção de bactérias resistentes no ambiente, com potenciais impactos para a saúde humana.

Por Maria Luiza Galeão Medeiros Lacerda Costa