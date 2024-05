Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (08)

ADEMIR JOSE TEIXEIRA, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOSE FELICIANO TEIXEIRA e ALVINA TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 15:00h.

AGNALDO RODRIGO DA SILVA, 3 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: DAIANE ROSA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 10:00h.

ALBERTO TAMMENHAIN, 95 ano(s). Filiação: ARTHUR BRUNO TAMMENHAIN e SEBASTIANA ZACARIAS TAMMENHAIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de maio de 2024.

AMABILE CAZARIN ROSA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIME ROSA. Filiação: ZEFERINO CAZARIN e PIERINA BERTUSSI CAZARIN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 8 de maio de 2024.

AMAURI ROBERTO CECCON, 60 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: SANDRA TEREZINHA CARON CECCON. Filiação: RAULINO CECCON e ANALIA ROSALIA CORLETO CECCON. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO PEDRO (COLOMBO), quarta-feira, 8 de maio de 2024.

ANA VICENTE DE LIMA, 81 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ACIR DE LIMA. Filiação: JOAO MARIA VICENTE e ALZIRA BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 16:00h.

ANDREI BARRETO MARTINS, 47 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: ZOZIMO SILVEIRA MARTINS e HILGA BARRETO MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL, quarta-feira, 8 de maio de 2024.

ANTONIA MARIA DA CONCEICAO ROLIM, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO DE SOUZA ROLIM. Filiação: JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA e OVIDIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 15:00h.

CHRISTINI KULCHESKI PIVETTA, 45 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A) VENDAS. Filiação: ADILSON FINCATTO PIVETTA e GLACY KULCHESK PIVETTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 8 de maio de 2024.

CLAUDIO BATISTA DE LIMA, 66 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: MARIANO BATISTA DE LIMA e JULIA TOMAZ DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 8 de maio de 2024.

ELVIRA ANTUNES VIEIRA, 84 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ORLANDO VIEIRA. Filiação: BENEDITO ROSA APOLINARIO e PEDRA ANTUNES VIEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 11:00h.

ENEZILDA DE LOURDES ROCHA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HILTON GODO ROCHA. Filiação: ADOLFO RATZK JUNIOR e NAIR RATZX. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 09:00h.

ERIDAM DE FATIMA RIBEIRO, 67 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MIGUEL RIBEIRO. Filiação: AUGUSTO NOGUEIRA e MARIA NOGUEIRA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 16:00h.

FRANCISCA OLIMPIA DE GODOY LEAL, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO FRANCISCO LEAL. Filiação: VERGILIO BUENO DE GODOY e OLIMPIA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 15:00h.

HAROLDO MEIRA DE VASCONCELLOS, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARILEIDE SANTANA DO NASCIMENTO. Filiação: HAROLDO MEIRA DE VASCONCELLOS e LILIA TORRENS MEIRA DE VASCONCELLOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 7 de maio de 2024.

HILDA DE SOUZA APARICIO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO TARCILHO APARICIO. Filiação: VICENTE DE SOUZA e MARIA PASSOS DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 10:00h.

IRENE BERNARDO MUNHOZ, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOEL PEREIRA MUNHOZ. Filiação: JOSE BERNARDO DE LIMA e RAIMUNDA DE LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 16:00h.

IVO LUIS BORA, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ESTANISLAU BORA e CECILIA BITICOSKI BORA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 17:00h.

IZAURA VOLSI DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLAVO MARQUES DOS SANTOS. Filiação: CARMO VOLSI e CATARINA VALENTE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 16:00h.

JHONATAN DA SILVA DOS SANTOS, 32 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: OSVALDO CELESTINO DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DA SILVA FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 09:00h.

JULIA CLOTILDE FREITAS AGUERO, 66 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MARIO AGUERO. Filiação: GREGORIO FREITAS e ROBERTA ARGUELLO DE FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 20:00h.

JULIO CEZAR MEIRA, 69 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JUVENAL MEIRA e LAURA MEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 17:00h.

KAUA FERNANDES DIAS, 12 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: GEAN DIAS e DANIELA FERNANDES. Sepultamento: JESUS DE NAZARE, quarta-feira, 8 de maio de 2024.

LUIS CELSO CORDEIRO DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: ALTAMIL CORDEIRO DE OLIVEIRA e SANTINA SILVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 13:00h.

LUIZ ADENIR TEIXEIRA DE FREITAS, 73 ano(s). Filiação: DULCIDIO TEIXEIRA DE FREITAS e ROSA SOUTEIRO DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 17:00h.

MARCAL JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 67 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA ELIANA DA SILVA ROSA. Filiação: JULIO DE OLIVERIA ROSA e CECILIA DE SOUZA OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA RAIMUNDA GERALDO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE TEOFILO GERALDO. Filiação: SILVERIO NORBERTO DE OLIVEIRA e ALMERINDA JOANA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 16:45h.

MARIA TEREZA DA SILVEIRA, 89 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSE CARLOS CARLOS DA SILVEIRA. Filiação: VIRGILIO MARTINS TOSTA e MARIA DAS NEVES DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA ZELA MATEUS ROSINA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HENRIQUE BORBA ROSINA. Filiação: PAULO MATEUS e SANTINA ZELA MATEUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 16:30h.

MARINA LUMIKO IGARASHI CAMILO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ULDES CAMILO. Filiação: NATSUMI IGARASHI e KUMIKO IGARASHI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 08:00h.

MELCHIOR ZAMPROGNA, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANGELIN MARIANO ZAMPROGNA e HERMINDA ZANATTA ZMPROGNA. Sepultamento: JD DA LUZ, quarta-feira, 8 de maio de 2024.

MONICA GOMES, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: DOMINGAS PAPAYUK GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 17:00h.

NADIR MEDEIROS NUNES GONCALVES, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: AIRTON GONCALVES. Filiação: ANTONIO NUNES e GERTRUDES MEDEIROS GODOI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 09:00h.

NADIR TEREZINHA FERRANDIN, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: DANILO LOURENCO FERRANDIN e NATALINA MARIA BRANDINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 15:30h.

NATALIA METZGER, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARAMIS METZGER. Filiação: FRANCISCO KRIGER e ANNA KANUTA KRIGER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 10:30h.

NELSON MAIER, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TERESA SOARES MAIER. Filiação: PAULO MAIER e ERNA MAIER. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 17:00h.

RENZO PIOLI, 85 ano(s). Cônjuge: CIBELI TOSCANI PIOLI. Filiação: ANDREA PIOLI e CHIERICI RINA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 17:00h.

RONALDO BOAGENSKI, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EZIDIO BOAGENSKI e OLGA ROSA DA SILVA BOAGENSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 8 de maio de 2024.

SABRINA KELLY RIBEIRO BRANCO, 27 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: LEONARDO RUVIEIRO. Filiação: ELISEU DA SILVA BRANCO e SILVANA DO ROCIO RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 14:00h.

SEBASTIAO VALTER GAMA, 82 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: AIDEE SAFINI GAMA. Filiação: DANOR GAMA e MARIA APARECIDA GAMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 17:00h.

TEREZA HAUREHCO BARA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSWALDO GONCALVES BARA. Filiação: JOSE HAUREHCO e DINA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 16:30h.

TOSIO HIGUTI, 89 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NOBUKO HIGUTI. Filiação: HIDEITI HIGUTI e ITOE HIGUTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 7 de maio de 2024.

VICENTE ARAUJO DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA. Filiação: ANTONIO PEREIRA DA SILVA e MARIA NAZARETH ARAUJO DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 11:00h.

VINICIUS GARBIN, 16 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARCELO RODRIGO GARBIN e CLEIDE CRISTINA DA ROSA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quarta-feira, 8 de maio de 2024.

WILMA DE JESUS DO ESPIRITO SANTOS DE LIMA DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: GIULIANO ROBERTO DA SILVA. Filiação: AIRTON MARCAL DE LIMA e MARIA AUGUSTA DE LIMA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 10:00h.

ZORAIDE RIBEIRO MORAIS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZA MARIA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de maio de 2024.

