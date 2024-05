Novo episódio da série Por Dentro dos Extrapesados VW

A tecnologia e a conectividade têm revolucionando a experiência nas estradas, transformando os extrapesados VW em verdadeiros centros de inteligência. No novo episódio da série Por Dentro dos Extrapesados Volkswagen disponível no canal YouTube VWCO News, o público acompanha o instrutor de treinamentos da VWCO, Nilson Nascimento, e navega pela tecnologia embarcada dos gigantes para conhecer as funcionalidades que os tornam sinônimos de inovação, conforto e segurança.

“Os veículos são totalmente conectados e visam as novas práticas de gestão de frota. Por meio da plataforma RIO, é possível monitorar diversos indicadores em tempo real e ter acesso a informações que potencializam a produtividade no transporte de carga e tornam a condução mais eficiente”, comenta Nilson. O uso da telemetria facilita a tomada de decisões estratégicas, o planejamento de rotas otimizadas, realização da manutenção preventiva e a identificação de oportunidades de economia de combustível, contribuindo inclusive para a redução do impacto ambiental das operações.

Ao chegar ao cockpit, o motorista vive uma experiência interativa e personalizável. O display central conta com mais de 70 funções, que podem ser configuradas de acordo com as preferências individuais de cada condutor e acessadas por meio do volante multifuncional. Além disso, as informações são mais fáceis de ler. Desta forma, o motorista tem uma visão ampla e clara do funcionamento dos vários dispositivos do veículo.

“A central multimidia torna a viagem mais tranquila e agradável. Traz tudo ao alcance da visão do condutor, desde o rádio, espelhamento do celular e toda a parte de comunicação do veículo, até aplicativos, telemetria e muitas outras configurações importantes. A navegação GPS precisa, também integrada à central, facilita a trafegabilidade em áreas desconhecidas e otimiza o tempo de entrega das operações”, explica.

A tecnologia é uma poderosa aliada do ramo de transportes e desempenha um papel crucial no mercado e os caminhões cada vez mais conectados representam o futuro do transporte, oferecendo benefícios para empresas, motoristas e o meio ambiente. (Foto: VWCO/Divulgação).