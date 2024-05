HB20 e Creta chegam às lojas nas versões ano-modelo 24/25

A Hyundai anuncia hoje a chegada das versões ano-modelo 24/25 do HB20 e do Creta em toda sua rede de concessionários no Brasil. Entre as novidades, itens de conveniência e conforto foram acrescentados em diversos modelos, em linha com a estratégia da marca de atender diferentes faixas de preço com veículos ainda mais equipados.

A versão Comfort Plus TGDI AT, por exemplo, receberá sensor de estacionamento traseiro, função one touch nos quatro vidros e rodas de liga leve de 16” com acabamento cinza. A versão Limited Plus do HB20 passa a contar com iluminação no porta-malas, assim como a Comfort Plus MT, que recebe função one touch nos quatro vidros. Já para a opção de entrada, o HB20 Sense ganha chave tipo canivete, alarme perimétrico e rodas de 15”. As novidades do HB20 também se aplicam às versões de mesmo nome do sedan. A diferença se dá na versão Comfort Plus MT, que recebe as novidades do hatch e ainda inclui ajuste de profundidade e altura do volante.

No SUV Hyundai Creta, as novidades ficam por conta da versão de entrada, a Comfort Plus, que recebe no modelo 2025 volante revestido em couro, alavancas para trocas de marcha no volante e chave presencial Smart Key com botão de partida. Já na Platinum Safety, que a partir de agora será sempre oferecida com teto solar, também foi atualizada e passa a contar com sensor de estacionamento dianteiro.

Gratuidade estendida para o Hyundai Bluelink

Junto a chegada das versões ano-modelo 2024/25, o período de degustação gratuita do sistema de conectividade veicular Bluelink foi estendido de três para cinco anos. Esse período de gratuidade, válido a partir da data de compra do veículo, se aplica também de forma retroativa a todos os clientes que compraram veículos equipados com Bluelink no passado, tanto da família HB20 quanto da linha de SUVs Hyundai Creta.

As principais funcionalidades do Hyundai Bluelink vão desde o monitoramento do veículo, rastreamento e imobilização, assistência 24 horas e diagnóstico dos sistemas do carro, até a Smart Camera 360°, que permite a visualização do entorno do carro na tela do celular, comandos de voz e busca de pontos de interesse com informações de trânsito em tempo real, disponíveis conforme a configuração da central multimídia especificada para cada modelo de HB20 ou Creta.

Confira a tabela completa dos modelos 2025 da Hyundai e seus respectivos valores sugeridos: HB20 24/25, 1.0 12V Flex, Sense Plus, MT5: R$86.090; HB20 24/25, 1.0 12V Flex, Comfort Plus, MT5: R$ 89.490; HB20 24/25, 1.0 12V Flex, Limited Plus, MT5: R$ 93.490; HB20 24/25, 1.0 TGDI 12V Flex, Comfort Plus, AT6: R$ 108.890; HB20 24/25, 1.0 TGDI 12V Flex, Platinum Safety, AT6: R$ 119.390; HB20S 24/25, 1.0 12V Flex, Comfort Plus, MT5: R$ 95.590; HB20S 24/25, 1.0 12V Flex, Limited Plus, MT5: R$ 99.990; HB20S 24/25, 1.0 TGDI 12V Flex, Comfort Plus, AT6: R$ 114.990; HB20S 24/25, 1.0 TGDI 12V Flex, Platinum Safety, AT6: R$ 125.890; CRETA 24/25, 1.0 TGDI 12V Flex, Comfort Plus, AT6: R$ 140.090; CRETA24/25, 1.0 TGDI 12V Flex, Limited Safety, AT6: R$ 152.690; CRETA 24/25, 1.0 TGDI 12V Flex, Platinum Safety, AT6: R$ 170.290; CRETA 24/25, 1.0 TGDI 12V Flex, N Line, AT6: R$ 178.890; e, CRETA 24/25, 2.0 16V Flex, Ultimate, AT6: R$ 184.690. (Foto: Hyundai/Divulgação).