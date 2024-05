Pioneira de Curitiba lidera produção de itens ‘honestamente roubados’ dos hotéis pelo Brasil

Ao entrar em um quarto de hotel qual é a primeira coisa que você faz? Conferir os produtos que estão no banheiro e sentir o cheiro do sabonete, shampoo e condicionador – geralmente expostos em pequenos frascos, pode não ser a primeira tarefa, mas ainda assim está no topo da lista de atividades iniciais de um hóspede.

Esses produtos de higiene pessoal são satisfatórios e conquistam, inclusive, um lugar especial na bagagem – já que muitas vezes são levados para casa ou para o próximo destino do viajante. Mas você já parou para pensar quem é que produz esses frasquinhos cheirosos? É possível que, sem saber, você já tenha tido contato com produtos fabricados na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Isso porque muitos hotéis do Brasil contam com produtos da Realgems – empresa pioneira no negócio que nasceu em Curitiba e atualmente possui uma fábrica em Colombo, na RMC.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Esse conjunto de itens encontrado em hotéis, como shampoo, condicionador, sabonete em barra e líquido, sais de banho e hidratante, recebe o nome de amenities. Com produção de 4 milhões de itens por mês, as amenities da Realgems estão em hotéis de todas as regiões do Brasil e também em países como Paraguai, Uruguai e Argentina. São cerca de cinco mil clientes.

Olhando para a história do segmento, um fato curioso é que a Realgems foi pioneira em trazer esse conceito para a hotelaria brasileira e, ao mesmo tempo, o setor hoteleiro garantiu o sucesso da empresa curitibana. “Falar de hotelaria e não falar de Realgems é muito difícil, porque as duas caminham muito juntas”, afirma a diretora comercial Renata Carvalho de Oliveira.

A história da empresa especializada em cosméticos e amenities começou em 6 de maio de 1983, no bairro Tarumã, em Curitiba. Fundada por Jorge Carvalho de Oliveira e com o auxílio da esposa Marília Carvalho de Oliveira, o negócio começou com o comércio de escovas, pentes, cremes e maquiagem. A partir de 1984 a empresa passou a produzir os próprios itens, como shampoos, condicionadores e loções.

Com 41 anos de existência, a Realgems continua sendo um negócio familiar. Jorge é o presidente do conselho e os filhos Jorge Júnior, Renata e Mauro atuam em diferentes frentes da diretoria. Em entrevista para a Tribuna do Paraná, Jorge Jr. e Renata garantem que o pai segue de olho no negócio, visitando a fábrica sempre que consegue.

Diretor financeiro, Jorge Carvalho de Oliveira Jr. relembra que a aposta na parceria com o setor hoteleiro começou depois que a família percebeu um grande vazio que poderia ser preenchido. “Sempre viajamos muito e entendíamos que faltava nos hotéis um produto igual ao que a gente usava em casa. [Investir nisso] fez com que desse uma propulsão no nosso negócio. Nossos amenities eram tão bons que o pessoal queria comprar”, conta.

“Era interessante porque fazendo a negociação com o dono do hotel ele falava ‘nossa, eu quero esse produto na minha casa’. Então a gente entrou na seguinte questão: vamos oferecer um produto que vale o quanto pesa mesmo, na questão de gramas e qualidade. A Realgems entrou como uma empresa líder nesse segmento”, recorda Jorge. E assim a hotelaria se tornou a principal clientela da Realgems, mas não a única. Eles também atendem varejo e outras encomendas.

Com a empresa crescendo, foi necessário encontrar uma estrutura maior. Em 2007 foram para Colombo. O número de colaboradores também aumentou consideravelmente: um negócio que começou com cerca de dez pessoas, hoje conta com 200 colaboradores diretos e indiretos.

“O que nós quisemos fazer desde o começo era ter produtos de extrema qualidade realmente. Qualidade e algo a mais. Unir sempre o que o hotel precisa com o que o hóspede espera. Esse é o encantamento, a gente poder vender a qualidade total do atendimento. Claro que a gente não pode nos outros âmbitos, mas no que diz respeito aos cuidados pessoais e cosméticos, sim”, afirma Renata.

Além disso, ela comemora que em 2023 a Realgems teve crescimento de 20%. “Foi motivo de muita gratidão e orgulho de toda a equipe, do trabalho de todo mundo”, diz a diretora comercial.

Empresa curitibana trouxe tendência de sabonetes personalizados

O sabonete em barra continua sendo o carro-chefe da Realgems. Foi esse produto que permitiu que a empresa explorasse o conceito de personalização. Jorge relata que ao negociar com os hotéis, eles sugeriam que os sabonetes tivessem o nome do hotel, por exemplo. Para o diretor financeiro essa também é uma forma do hóspede levar uma boa lembrança para casa.

“Existem famílias que sonham com uma viagem de férias. Eles vão trazer os amenities e vai ser uma boa recordação para guardar em casa”, reflete Jorge.

“Nós trouxemos o conceito de personalizar para o Brasil, em 1989. O Mauro, nosso outro irmão, veio dos Estados Unidos com o conceito de home line, a linha da casa, que são as linhas a pronta entrega. E agora um outro conceito [que trouxemos] foi o de dispenser, que são essas embalagens grandes que trazem sustentabilidade”, comenta Renata sobre as inovações em que a Realgems foi pioneira no setor hoteleiro.

Do principal desafio nasceu um álcool gel popular em Curitiba

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Renata e Jorge consideram a pandemia da covid-19 como o principal desafio que a Realgems enfrentou durante esses 41 anos de existência. Como os hotéis fecharam, muitos pedidos foram cancelados. “Então tivemos que renascer, nos especializamos em fabricar, o que eu acho, o melhor álcool gel do Brasil. Isso nos deixou gratos por poder ajudar em uma época de desespero”, comenta Renata.

Em Curitiba, o álcool gel da Realgems foi adquirido por diversos restaurantes e mercados, fazendo com que o design se tornasse conhecido entre os curitibanos. “Acho que com esse álcool gel as pessoas que não conhecem o nosso produto, entendem que quando a gente fala de qualidade é esse tipo de qualidade”, completa a diretora comercial.

Qualidade, sustentabilidade, família e colaboradores: os pilares da Realgems

Além do objetivo de desenvolver amenities de qualidade, os irmãos Renata e Jorge também destacam que pensar em produtos que vivam em harmonia com o meio ambiente e se preocupar com o bem-estar dos colaboradores fazem parte do DNA da Realgems.

“Estamos lançando uma linha totalmente ecologicamente correta. O frasco é oxibiodegradável e ela é uma linha vegana. Nós fabricamos desde o plástico dela, para termos cuidado com a fabricação e meio ambiente. 90% dos nossos plásticos usam um aditivo para que o produto se dissolva em até 10 anos”, explica Renata.

“Dentro do quadro de funcionários temos 65% de mulheres e 35% de homens. Nossos colaboradores são as pessoas que nos ajudam e estão o dia inteiro conosco. Pensamos muito na qualidade de vida deles”, diz Jorge.

Para 2024, a Realgems promete três lançamentos de novos produtos.

