7 temas para se preparar para a redação do Encceja

O Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) é uma oportunidade para quem não concluiu a educação básica na idade regular. A edição de 2024 do exame, que será realizada no dia 25 de agosto, fornece uma alternativa para conquistar a certificação de conclusão dos Ensinos Fundamental e Médio. Os aprovados têm a chance de prosseguir com seus estudos, avançando para o Ensino Superior.

A estrutura do exame inclui quatro provas objetivas, cada uma contendo 30 questões. Para obter a certificação, os candidatos precisam alcançar um mínimo de 100 pontos em cada uma dessas provas, além de atingir pelo menos 5 pontos na redação. Portanto, preparar-se com antecedência para os temas da redação e compreender a natureza das provas é essencial para garantir um bom desempenho.

Estrutura da prova

Jonas Pereira, professor de redação da Escola Vereda, explica que, assim como no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), o Encceja avalia o candidato conforme a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a partir das áreas de Linguagem e suas Tecnologias, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. “Nesse viés, surge uma proposta de redação, de natureza dissertativa-argumentativa, que observa, em linhas gerais, a criticidade e a maturidade de compreensão da sociedade na qual está inserido o pretendente à certificação”, explica o professor.

Tratando do desenvolvimento do texto, as propostas são elaboradas com temas diferentes para cada nível de ensino (Ensino Fundamental e Ensino Médio). Estas seguem o critério da razoabilidade de um problema social atrelado a temas atuais, como meio ambiente, saúde, segurança, moradia, alimentação, direitos humanos, educação e cidadania.

Treinar a escrita tendo como base possíveis temas é importante para um bom desempenho (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

Temas possíveis de cair na redação

Para ajudar os candidatos na hora de estudar para a prova, o professor de redação lista alguns exemplos de temas para o Encceja 2024. Confira!

Pandemia da COVID-19 e suas consequências econômicas e sociais; Violência em ambientes escolares; Insegurança alimentar nas áreas carentes das grandes cidades; Desigualdade e a sonegação dos direitos sociais; Precarização da saúde pública; Políticas de combate ao racismo; Propagação do discurso de ódio e da intolerância nas redes sociais.

De acordo com Jonas Pereira, os assuntos acima têm grandes chances de serem explorados nas propostas de redação da prova. “O Encceja costuma abordar temas que tenham uma carga semântica atual em evidência, por isso os tópicos tratados na redação normalmente possuem um embasamento social”, explica.

Desenvolva o repertório sociocultural

O professor ressalta ainda que, independentemente do tema central da redação, o mais importante é que o candidato procure “alimentar” o seu repertório sociocultural para a prova. “Estude diversos assuntos para que, diante de uma aproximação temática, seja possível discutir criticamente a problemática abordada, apontando possíveis soluções para resolução da situação apresentada”, finaliza.

Por Luana Silva dos Anjos