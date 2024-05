4 dicas para aproveitar o melhor da Jamaica

A Jamaica é uma ilha caribenha localizada no Mar do Caribe. Conhecida por suas praias de areia branca, águas cristalinas e clima tropical, é um destino turístico deslumbrante. Além de sua beleza natural, é rica em história, cultura e música.

Abaixo, descubra uma Jamaica que vai muito além do reggae e das praias com água azul-turquesa. Veja o que você precisa fazer por lá!

1. Nadar na lagoa azul

Poucas pessoas incluem Port Antonio no roteiro, mas é lá que está a famosa “Blue Lagoon”, local onde foi gravado o filme de Brooke Shields e Christopher Atkins, tão exibido na Sessão da Tarde.

2. Curtir a Frenchman’s Cove

Uma praia diferentona, com um rio de água bem verdinha que desemboca no mar. O visual do lugar é de “perdidos na selva”.

Dunn’s River Falls deve fazer parte do seu roteiro na Jamaica (Imagem: Alexander Sviridov | Shutterstock)

3. Escalar a Dunn’s River Falls

Uma cachoeira com 183 metros de extensão que desemboca na praia, em Ocho Rios. O mais incrível de tudo é poder escalá-la todinha.

4. Saltar dos cliffs de Negril

Negril, na ponta oeste da ilha, é um local famoso por seus rochedos e penhascos. A sensação é se jogar do alto, direto no mar. Há vários hotéis encaixados nas pedras e também um bar imperdível: o Rick’s Café.

Por Lala Rebelo

Brasileira, de Cuiabá, com muitos anos de São Paulo. Com 30 anos de idade, já viajou para mais de 70 países, em todos os continentes (e já morou em seis deles). Publicitária e jornalista, especializada no mercado de luxo.