Um caminhão carregado com donativos arrecadados por Curitiba saiu, nesta terça-feira, com destino ao Rio Grande do Sul, assolado por uma enchente que deixou mais de 90 mortos. Foram encaminhados 12 toneladas de alimentos, além de 350 kg de ração animal e 300 mil litros de água. As doações serão utilizadas para ajudar o povo gaúcho a se recuperar dos estragos causados pelas fortes chuvas na última semana.

“Além do abastecimento de Porto Alegre com água da Sanepar, enviaremos também água mineral. Em todos os nossos comboios haverá garrafas de água mineral. É uma mobilização de todos os curitibanos e instituições da cidade”, disse o prefeito Rafael Greca.

A Campanha Solidária para ajudar as famílias desabrigadas do Rio Grande do Sul foi ampliada por tempo indeterminado. Atualmente, a população de Curitiba pode levar seus donativos em 166 locais diferentes.

Veja aqui os locais onde é possível fazer doações para o povo gaúcho

Este primeiro envio de doações inclui os alimentos e a água arrecadados entre os torcedores do jogo realizado na Ligga Arena, no último domingo (4). “A gente conseguiu viabilizar essa ação dentro do clube, e foi um sucesso. Para nós, é muito gratificante poder contribuir e ajudar ao próximo em momentos de grandes dificuldades”, disse Rubens Neves, CEO da Fundação Athletico Paranaense (FUNCAP).

Outro parceiro de doação é a rede de supermercados Verde Mais, que doou água. O restante das doações é oriunda dos postos de arrecadação da Prefeitura de Curitiba, dentre eles os 350 kg de ração para cães e gatos, além de remédios veterinários.

Todas as doações arrecadadas por Curitiba foram entregues e ficarão armazenadas no Pavilhão da Defesa Civil estadual, localizado na Rua Vidal Natividade da Silva, 555, Cajuru, até que sejam transportadas para o estado gaúcho.

As próximas remessas do município serão feitas nesta quinta-feira (9/5) e sábado (11/5).

Foto: Divulgação/SMCS.

