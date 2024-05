A Tribuna do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, Câmara dos Vereadores e o Governo do Paraná, bem como empresas e outras entidades com sede em Curitiba e em diversas cidades na corrente do bem em prol dos atingidos pelas inundações no Rio Grande do Sul.

O objetivo é divulgar ações, arrecadações e mobilizações que visem receber e enviar donativos para os nossos irmãos gaúchos.

O que doar: Alimentos não perecíveis, água e materiais de higiene e limpeza, produtos de maior necessidade, de acordo com a Defesa Civil gaúcha.

Câmara dos Vereadores: Ponto de coleta 1 – Barão do Rio Branco, 720 e a entrada é pela Praça Eufrásio Correia Ponto de coleta 2 – Visconde de Guarapuava equina com Lourenço Pinto



Ponto de coleta 1 – Barão do Rio Branco, 720 e a entrada é pela Praça Eufrásio Correia Ponto de coleta 2 – Visconde de Guarapuava equina com Lourenço Pinto Todas as ruas da cidadania estão recebendo doações, além da Guarda Municipal, supermercados Festval e Condor e outros pontos que você confere neste perfil da @prefeitura_pmc.



estão recebendo doações, além da Guarda Municipal, supermercados Festval e Condor e outros pontos que você confere neste perfil da @prefeitura_pmc. As doações também podem ser feitas pelo ‘ Disque Solidariedade ’, no número (41) 3350-3596 . Este é um serviço da FAS que faz a coleta, triagem e distribuição de doações a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social.



’, no número . Este é um serviço da FAS que faz a coleta, triagem e distribuição de doações a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. A chave pix OFICIAL divulgada pelo Governo do Rio Grande do Sul é o CNPJ: 92.958.800/0001-38 Instituição: Banrisul

Foto: Lauro Alves / Gov RS

Compra de colchão

O Grupo Positivo fez a doação de 300 colchões e o lança uma campanha de arrecadação de fundos com o objetivo de adquirir mais colchões. A campanha está sendo organizada pelo Instituto Positivo, braço social do grupo educacional paranaense, com o apoio dos colégios da Rede Positivo, Curso Positivo, Central Positivo, Posigraf e Aprende Brasil Educação. A colaboração de qualquer valor pode ser feita até dia 8 de maio, pelo link www.vakinha.com.br/vaquinha/vamos-levar-colchoes-e-aconchego-aos-desabrigados-do-rs.

Doações e turistas retidos

Nesta quarta-feira, 8 de maio, um ônibus sai da rodoferroviária de Curitiba rumo ao Rio Grande do Sul, levando cerca de 20 turistas que não puderam retornar para casa devido às enchentes no estado. O ônibus está sendo providenciado pela BWT Operadora, Viação Graciosa e Serra Verde Express. O espaço no bagageiro vai ser totalmente aproveitado para transportar água e alimentos para os desabrigados pela enchente. As doações estão sendo arrecadadas no saguão da Serra Verde Express, localizado na rodoferroviária de Curitiba.

Plano de Saúde arrecada donativos

Nesse momento, as Unimeds do Paraná, em união ao Instituto Unimed/RS, conclamam todos os cidadãos paranaenses para, numa corrente de cooperação, prestar apoio às vítimas dessa grande tragédia. Qualquer valor pode ser doado à instituição, que fará a distribuição dos mantimentos conforme as prioridades definidas pela Defesa Civil em cada cidade. Os cidadãos precisam de tudo: água, alimentos, roupas, agasalhos, colchões, fraldas, itens de higiene pessoal, e o valor doado será redirecionado para sanar essas e outras necessidades. Destacamos que as vias de acesso às cidades afetadas também estão comprometidas. Por isso, qualquer valor doado fará a diferença no atendimento às vítimas das enchentes. Pix da campanha: CNPJ 08.969.474/0001-58. Para mais informações: campanhavitimaschuvasrs@institutounimedrs.org.br.

Atletas em campanha de arrecadação

Os atletas de futsal da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil) estão participando da campanha de arrecadação de roupas de cama e banho, cobertores, travesseiros, roupas, sapatos, materiais de higiene para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Quem quiser ajudar pode levar os itens na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 771 ou entrar em contato com a Ana Paula no fone: 41-99971756.

Universidades fazem coleta de doações

A cada real doado, a Uninter vai dobrar o valor arrecadado para comprar produtos listados como prioritários às vítimas das enchentes do Estado. As doações podem ser feitas na seguinte conta bancária:

Nome: Instituto Brasileiro de Graduação, Pós-Graduação e Extensão (IBGPEX)

Banco: Santander

CNPJ: 40.242.729/0001-99

Agência: 3525 /CC: 13000542-8

O Instituto Yduqs e a Estácio se uniram ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de engajar estudantes, docentes, colaboradores e a comunidade para auxiliar as famílias atingidas pelas chuvas, por meio da arrecadação de donativos. Com a iniciativa, os campi Estácio Curitiba, Estácio Florianópolis e Estácio São José receberão doações como água, alimentos não perecíveis e produtos de limpeza, higiene pessoal, além de roupas e agasalhos. A Estácio Curitiba fica na Avenida Senador Souza Naves, 1715 – Cristo Rei. Para quem está distante, também é possível apoiar as famílias diretamente pelo site do Instituto Yduqs no link: bit.ly/JuntospeloRS.

O UniCuritiba está recebendo doações para auxiliar as vítimas das inundações no Rio Grande do Sul. Tudo o que for arrecadado será encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. A comunidade do Paraná pode participar da ação solidária doando alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas e ração para pets. O UniCuritiba fica na rua Chile, 1.678, no bairro Rebouças.

Doações em shoppings do Paraná

O Grupo Tacla, maior rede de shopping centers do Sul do Brasil, disponibiliza os 11 empreendimentos que possui nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo para pontos de coleta de doações. O foco é na arrecadação de roupas em bom estado, roupas de cama e banho, itens de higiene pessoal, ração animal, cesta básicas fechadas e água potável. As doações podem ser entregues em Curitiba (PR), no Shopping Palladium, Ventura Shopping, Jockey Plaza Shopping e City Center Outlet Premium, em Campo Largo (PR); além do Palladium Ponta Grossa, Palladium Umuarama e Catuaí Palladium, em Foz do Iguaçu. Mais informações: www.taclashopping.com.br.

O Park Shopping Barigui está com dois pontos de coleta de doações. Um deles na entrada principal, próximo ao Concierge e o outro em frente ao mercado Festval. As doações podem ser feitas durante o horário de funcionamento do shopping. Além das doações para o Rio Grande do Sul, o ParkShoppingBarigüi participa da Campanha do Agasalho da Fundação de Ação Social (FAS). O ponto de coleta que fica na entrada principal do shopping tem como objetivo a arrecadação de agasalhos e cobertores, em especial roupas masculinas, para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O Shopping Curitiba é um ponto oficial de coleta de doações da Prefeitura Municipal de Curitiba para os atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Para fazer a sua doação, basta entregá-la na recepção do shopping, localizada no Piso L3. O público poderá doar água potável, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e higiene, roupas em bom estado, calçados (manter os pares amarrados juntos). A campanha solidária da Prefeitura de Curitiba é coordenada pela Defesa Civil da capital e pela FAS e trabalhará em conjunto com a Defesa Civil do Estado, que ficará responsável pelo transporte de doações até o Rio Grande do Sul.

O shopping Pátio Batel, localizado na Av. do Batel, 1868, é um dos pontos de coleta para a Defesa Civil do Paraná e as doações podem ser entregues no bicicletário, localizado no piso S1. O Pátio receberá os itens das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 14h às 20h, aos domingos. O recolhimento e encaminhamento das doações serão feitos pela Defesa Civil do Paraná até o Rio Grande do Sul.

Sessão de cinema solidária

O Shopping Jardim das Américas apoia a campanha S.O.S. Rio Grande do Sul. O Shopping será ponto de coleta para clientes e lojistas que queiram contribuir com produtos essenciais de higiene pessoal, produtos de limpeza, cobertores, toalhas, utensílios para casa, água mineral e alimentos não perecíveis. As doações podem ser feitas durante todo o horário de funcionamento do Shopping Jardim das Américas, na Loja Solidária, localizada no Piso Térreo.

Além disso, a Rede Cineplus promoverá uma sessão solidária do filme Garfield – Fora de Casa, no dia 08 de maio, às 19h, no mall. Levando 2 kg de alimento não perecível ou 5l de água mineral, o cliente ganha um ingresso para assistir ao filme. Shopping Jardim das Américas – Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas.

Colégios se mobilizam

De quarta-feira (8) a sexta-feira (10), das 7h30 às 18h, as sete unidades do Colégio Positivo em Curitiba estarão colaborando com a Prefeitura de Curitiba para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Durante esse período, estarão recebendo doações de itens essenciais, tais como água potável, materiais de higiene e produtos de limpeza.

O Colégio Santo Anjo vai receber doações dos alunos, professores e funcionários em todas as suas unidades.

Hospital recebe doações

As instalações do Pilar Hospital (Av. Desembargador Hugo Simas, 322 – Bom Retiro) são mais um ponto de coleta para entrega de doações de roupas, alimentos e produtos de higiene às vítimas das inundações no Rio Grande do Sul.

O Hospital do Rocio, em Campo Largo, recebe doações de itens de higiene, água potável e alimentos não perecíveis para os desabrigados do Rio Grande do Sul. A instituição fez uma parceria com o Corpo de Bombeiros de Campo Largo do município e toda arrecadação de donativos será enviada por eles para os alojamentos no Rio Grande do Sul, já na próxima quarta (08/05/24), na troca de equipes.

Provopar recebe doações no Batel

O PROVOPAR Estadual está recebendo doações de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30, em sua sede localizada na Rua Hermes Fontes, 315, no Batel. Preferência para alimentos não perecíveis, água mineral, agasalhos, cobertores, travesseiros, colchões, produtos de higiene pessoal e limpeza, fraldas e ração para animais de estimação.

Doações em postos de combustíveis

O Grupo Potencial – um dos maiores grupos empresariais do país, distribuindo, produzindo, transportando, importando e exportando energia – está arrecadando doações de roupas, sapatos, produtos de higiene pessoal, de limpeza e ração nas sedes de Curitiba, Araucária e na Lapa. Na terça-feira (07/05), a empresa vai enviar ao Rio Grande do Sul cerca de duas mil cestas básicas e duas mil mantas adquiridas pela instituição. Os postos com a bandeira Potencial, no Rio Grande do Sul, também são pontos de coleta de doações da comunidade.

Campanha Take Time To Be Kind

O Hard Rock Cafe Curitiba está atuando como ponto de arrecadação para fornecer apoio às vítimas. Até o dia 8 de maio, o restaurante coleta roupas, água, alimentos não perecíveis, cobertores, ração para cães e gatos ou qualquer outro tipo de ajuda que possa fazer a diferença. Ao fazer a doação, o cliente recebe um welcome drink para utilizar em sua próxima visita ao café. O Hard Rock Cafe Curitiba está localizado na Rua Buenos Aires, 50, no bairro Batel.

Concessionarias de automóveis

Em conjunto com toda a rede de concessionárias de veículos do Paraná, a Ford Slaviero tornou-se ponto de arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul. A caixa de arrecadação está na recepção da oficina e é possível contribuir com os seguintes itens: água, cestas básicas/alimentos, roupas/calçados/roupas íntimas, leite em pó, cobertores, colchões, fraldas adulto e infantil, talheres descartáveis, roupas de cama/toalhas, sacos de lixo, material de higiene e limpeza, rações para animais, mamadeiras, bicos/chupetas para crianças. O recolhimento dos itens será semanal pela Sincodiv PR. A Ford Slaviero está localizada na Avenida Presidente Kennedy, 3878, no bairro Portão.

Coritiba recebe doações

O Coritiba está atuando como ponto de coleta de doações, e disponibilizou três pontos para arrecadação de roupas, alimentos não perecíveis, ração, itens de higiene e limpeza. O clube abriu a Central de Relacionamento com o Sócio (Estádio Couto Pereira), Loja 1909 do Shopping Palladium e Loja 1909 do Shopping Jockey Plaza para fazer a coleta das doações para o Rio Grande do Sul até esta terça-feira (07).

17 pontos de coleta

Em suas duas fábricas na Cidade Industrial de Curitiba e nas 17 lojas espalhadas pelo Brasil, a Neodent está arrecadando itens de higiene pessoal e alimentos de cesta básica, que serão enviados diretamente às vítimas das áreas afetadas no Rio Grande do Sul. Para também contribuir em um momento como esse, a empresa fará uma doação adicional a cada item doado pelos clientes, somando esforços para essa corrente do bem.

Doação de alimentos

A Vapza Alimentos fez uma doação de seis toneladas de alimentos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul via PROVOPAR Estadual. A instituição está recebendo doações de alimentos não perecíveis, água mineral, agasalhos, cobertores, travesseiros, colchões, produtos de higiene pessoal e limpeza, fraldas e ração para animais de estimação na sede localizada na Rua Hermes Fontes, 315, no Batel.

Imobiliária aceita doações

A Apolar está recebendo doações de alimentos, água mineral, material de limpeza, itens de higiene pessoal, fraldas, roupas para adultos e crianças, calçados, colchão, roupas de cama, toalhas e travesseiros. O endereço para entrega é a Rua XV de Novembro, 972, no centro de Curitiba e também na Apolar Imóveis Campo Largo que está localizada na Rua Xavier da Silva, nº 1149, ao lado da Caixa Econômica, no Centro.

A Rede UNA Imóveis Conectados iniciou uma campanha que envolve todos os seus 42 associados, para arrecadar itens básicos de higiene pessoal, material de limpeza, alimentos não-perecíveis, roupas, calçados, água e qualquer outro produto que possa ajudar as famílias atingidas pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Imobiliárias não associadas e a sociedade civil podem levar as doações até a sede da empresa, que fica dentro do HYPE Innovation Center, na Av. Presidente Getúlio Vargas, 557, sala 4, no bairro Rebouças. Os itens serão recebidos até essa sexta-feira, dia 10 de maio, das 9 às 17h. Um caminhão da Rede Solidária levará os materiais doados até um ponto de coleta, que seguirá para o Rio Grande do Sul na próxima segunda-feira.

Doações em Toledo

No Oeste do Paraná, o Biopark, parque tecnológico de Toledo, está reunindo doações de produtos, como itens de higiene pessoal e limpeza, alimentos não perecíveis, galões e garrafas de água potável. A campanha é aberta à comunidade nos seguintes pontos: hall de entrada do Condomínio Industrial, hall de entrada do prédio Charles Darwin (Biopark Educação), Bloco Roxo e UFPR. Os produtos serão entregues ao Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (7).

Ingresso Solidário em Parque Estadual

Até o dia 20 de maio, os visitantes que forem ao Parque Vila Velha pagam R$99,90 no ingresso + combo aventura (tirolesa e arvorismo), que em seu valor normal é R$155,00. A cada ingresso vendido até o dia 20 de maio, o Parque Estadual de Vila Velha vai doar R$20,00 para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Além da campanha ingresso solidário, em que a cada ingresso vendido, o Parque doará R$20,00 para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, o Parque também disponibilizará caixa de coleta para que os visitantes levem doações que serão encaminhadas ao povo gaúcho.

Doações em hotel de Curitiba

O hotel de alto padrão da rede espanhola NH Hotels, localizado em Curitiba, irá colaborar com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul doando 696 lençóis e 1.550 fronhas. A entrega das doações também será realizada nesta terça (7). O hotel está localizado na Rua Nunes Machado, 68, no bairro Batel.

Espaços culturais também recebem doações

Circo Fantasy – Local: Parque Náutico

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n – Boqueirão

*Doações valem um ingresso nas sessões de quintas e sextas, às 20h

Teatro do Paiol

R. Cel. Zacarias, 51 – Prado Velho

Cine Passeio

Rua Riachuelo, 410 – Centro

Cinemateca

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco

Solar do Barão

R. Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro

Memorial de Curitiba

R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco

Memorial Paranista

R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço

Portão Cultural

Av. Rep. Argentina, 3.432 – Portão

Teatro Novelas Curitibanas

R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222 – São Francisco

Teatro da Vila

R. Davi Xavier da Silva, 451 – CIC

Conservatório de Música Popular Brasileira

R. Mateus Leme, 66 – São Francisco

Casa da Leitura Dario Vellozo

Endereço: Av. Paraná, 3600 – Boa Vista

Casa da Leitura Hilda Hilst

Endereço: Av. Pref. Maurício Fruet, 2150 – Cajuru

Casa da Leitura Jamil Snege

Endereço: R. Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha

Casa da Leitura Laura Santos

Endereço: R. Olivardo Konoroski Bueno, 100 – Tatuquara

Casa da Leitura Manoel Carlos Karam

Endereço: R. Batista Ganz, 453 – Santo Inácio

Casa da Leitura Marcos Prado

Endereço: R. Pr. Antônio Polito, 2200 – Alto Boqueirão

Casa da Leitura Maria Nicolas

Endereço: R. Santa Bertilla Boscardin, 213 – Santa Felicidade

Casa da Leitura Nair de Macedo

Endereço: R. da Capitania, 57 – Guabirotuba

Casa da Leitura Osman Lins

Endereço: Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso

Casa da Leitura Paulo Leminski

Endereço: R. Agenor Pierri, 32 – Boqueirão

Casa da Leitura Vladimir Kozák

Endereço: R. Pe. Júlio Saavedra, 588 – Uberaba

Casa da Leitura Walmor Marcelino

Endereço: R. Lupionópolis, 750 – Sitío Cercado

Casa da Leitura Wilson Bueno

Endereço: Av. República Argentina, 3430 – Portão

Casa da Leitura Wilson Martins

Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão

Farol do Saber Miguel de Cervantes

Endereço: Al. Dr. Carlos de Carvalho, 1238 – Praça Espanha – Bigorrilho

*Doar preferencialmente alimentos não perecíveis, água, itens de higiene e limpeza.

