Duas apostas de Curitiba e região metropolitana ganharam uma bolada em dinheiro após terem acertado cinco dos seis números sorteados pela Mega Sena 2721, na noite desta terça-feira (07). O prêmio estava acumulado e aumentou para R$ 40 milhões, já que ninguém acertou os seis números sorteados.

Resultado Mega Sena 2721: 09, 10, 11, 25, 46 e 48.

As apostas em questão são de Curitiba, realizada na Loterias Gralha Azul, no Centro da cidade. Foi uma aposta simples, com seis números, que rendeu nada menos que R$ 36,1 mil ao apostador. A outra aposta é de Araucária, uma aposta simples feita na Duende Loterias e que rendeu os mesmos R$ 36,1 mil. Veja abaixo o detalhamento das apostas.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio ARAUCARIA/PR LOTERIAS GRALHA AZUL 6 Não Simples 1 R$36.177,87 CURITIBA/PR DUENDE LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$36.177,87

Como jogar na Mega Sena

Para apostar na Mega-Sena é preciso marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). O próximo sorteio ocorre nesta quinta-feira (09).

