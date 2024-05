Show de Louis Tomlinson em Curitiba terá coleta de mantimentos para o RS

Ex-membro do One Direction, o cantor britânico Louis Tomlinson fará três shows no Brasil entre esta quarta (8) e o próximo domingo (12). Em Curitiba, o show será no dia 12, na Ligga Arena.

Aliado a isso, o artista afirma que promoverá coleta de mantimentos para enviar aos desabrigados do Rio Grande do Sul que sofrem com as enchentes.

LEIA MAIS – Curitiba tem risco altíssimo de inundação, maior que Porto Alegre, diz especialista

Em texto escrito em português em suas redes sociais, Louis Tomlinson afirma que disponibilizará postos de coleta nesta quarta no Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, no Allianz Parque, no sábado (11), em São Paulo, e na Ligga Arena, em Curitiba, no domingo (12).

Fãs elogiam

A boa ação do britânico chamou a atenção de fãs. “A sensibilidade de procurar saber sobre isso e ainda postar o texto em português. Muito incrível”, escreveu uma seguidora.

LEIA AINDA – “Inauguração de supermercado foi prematura e sem alvará”, diz delegado

“O cuidado não apenas de se interessar, como de doar e disponibilizar pontos de coleta fora da arena para que todos possam doar e não apenas os fãs que vão ao show. Me orgulho cada dia mais de amar esse homem”, publicou outra.

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!