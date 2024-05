A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito policial que apurava o desabamento da laje de um supermercado em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado. Os laudos complementares foram apresentados pela Polícia Científica do Paraná (PCP) nesta semana e três pessoas foram indiciadas. O fato ocorreu no dia 22 de março deste ano. Na ocasião três pessoas morreram e 12 ficaram feridas.

Segundo a Polícia Civil o inquérito policial apurou os crimes de três homicídios culposos e doze lesões corporais culposas. Dentre os indiciados estão o proprietário da construtora, o proprietário do supermercado e responsável pela obra.

Os três serão indiciados pelos crimes de homicídio culposo e lesões corporais culposas. O proprietário da construtora ainda por imperícia, já o do supermercado também por imprudência e o responsável pela obra por negligência.

Inquérito finalizado

As investigações de alta complexidade tiveram o apoio da PCP. Durante as diligências, policiais civis realizaram diligências especializadas e oitivas de envolvidos e testemunhas, já os policiais científicos utilizaram análises técnicas a fim de concluir os laudos periciais que auxiliaram na conclusão da investigação da PCPR.

