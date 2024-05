Bairros de Curitiba e de São José de Pinhais, na região metropolitana da capital, estão sem água nas torneiras nesta quarta-feira (08). De acordo com a Sanepar, os problemas no abastecimento são causados pela queda de energia na captação e na estação de tratamento de água Iguaçu, desde a madrugada.

Segundo a empresa, o retorno da água nas regiões afetadas depende do restabelecimento da energia. A previsão é de que a normalização do abastecimento em Curitiba e RMC, ocorra até as 23h desta quarta.

Bairros afetados

Curitiba

Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer, Uberaba, Jardim das Américas, Guabirotuba, Cajuru, Pinheirinho, Xaxim, Ganchinho, Sítio Cercado, Água Verde, Capão Raso, Novo Mundo, Portão, Santa Quitéria, Vila Izabel, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaíra e Lindóia

São José dos Pinhais

Cidade Jardim, São Judas Tadeu, Guatupê, Ipê, Academia e Cristal

Prioridade para alimentação e higiene pessoal

A orientação da Sanepar é para uso consciente da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Serviços de limpeza e outros desperdícios devem ser evitados.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A companhia lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Para reclamar ou obter informações

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

