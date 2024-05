No “Mês da Segurança Nissan” fabricante oferece check-up gratuito

A Nissan tem a segurança como um dos seus pilares fundamentais e está comprometida globalmente em contribuir para um mundo com zero fatalidades. Por isso, no mês internacional da conscientização para redução de acidentes de trânsito a fabricante japonesa lança no Brasil a campanha “Mês da Segurança Nissan”, ação em que as concessionárias da marca em todo país oferecem gratuitamente o check-up para os veículos dos seus clientes.

O serviço já está disponível em todo o território nacional e vai até 31 de maio. Contempla a avaliação de 21 itens dos modelos da Nissan, como sistema de freios, suspensão, rodas, pneus, óleos, fluídos lubrificantes, entre outros. Com isso, o cliente só paga, se for identificado algum problema, o custo de componentes ou fluídos necessários para a realização da manutenção ou reparo. Todos os clientes Nissan podem participar da campanha, basta entrar em contato com as concessionárias da marca e agendar a inspeção gratuita.

Durante a campanha a Nissan vai reforçar ainda a importância da manutenção de dois itens fundamentais para a dirigibilidade e segurança do veículo: a troca de óleo do motor e o cuidado com os pneus.

Conscientização das futuras gerações

Como parte de seu propósito em criar ações que contribuam para uma sociedade mais sustentável e com zero fatalidades, a Nissan desenvolve o projeto social Trânsito Seguro e Sustentável, na região Sul Fluminense, no entorno do Complexo Industrial da Nissan em Resende. Em sua 2ª edição, a iniciativa tem como foco ações educativas em três escolas públicas municipais de Barra Mansa (RJ): Escola Municipal Eliete de Oliveira Ferreira, Escola Municipal Gelson Silvino e Escola Municipal Dr. Elvino Alves Ferreira – atendendo cerca de 850 alunos, além de ações abertas para toda a comunidade.

Nesta edição do projeto já foram realizados espetáculos teatrais interativos na Escola Municipal Eliete de Oliveira Ferreira na temática de educação para o trânsito e uma capacitação aos professores. Em comemoração ao Maio Amarelo, estão programadas também 16 oficinas de confecção de brinquedos de material reciclado.

Em maio, as três escolas contempladas pelo projeto também receberão a ação “Circuito de Trânsito”. Desenvolvida por funcionários voluntários da Nissan, do programa Voluntário de Valor, a iniciativa consiste na realização de jogos e dinâmicas com lonas e quebra-cabeças para reforçar a educação para um trânsito seguro e noções de cidadania. (Foto: Nissan/Divulgação).