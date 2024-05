Audi revela teaser do projeto com marca Senna que busca novo legado

No dia que marca o legado de Ayrton Senna para o mundo, Audi do Brasil e Senna Brands iniciam parceria inédita para celebrar os 30 anos de atuação da marca das quatro argolas no Brasil e a história do piloto tricampeão mundial. Desde o início do mês, Audi do Brasil e a marca Senna se uniram para apresentar a campanha de um projeto institucional envolvendo as empresas que celebram 30 anos de história e legado. O primeiro passo foi dado hoje com a revelação do teaser da campanha #DesafiandoOTempo.

“Estamos muito felizes por celebrar essa parceria de sucesso que revela um dos nossos grandes projetos para o futuro através de um marco em nossa história que remete ao nosso passado. A Audi do Brasil completa 30 anos de história no País e queremos contar essa história através do tempo”, afirma Gerold Pillekamp, responsável pela área de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.

Dentre tantos legados deixados por Ayrton Senna ao povo brasileiro, a marca alemã pode ser considerada um deles. E para homenagear essa história, a marca criou um projeto que vai buscar um novo legado do ídolo.

“Estamos felizes em iniciar este projeto com a Audi, uma marca que o Ayrton trouxe para o Brasil há 30 anos e faz parte do legado que ele nos deixou. Esperamos que o público e os fãs do Senna gostem das novidades que iremos apresentar nas próximas semanas”, diz Ana Simões, CMO da Senna Brands.

A parceria entre Audi do Brasil e Senna Brands teve início no dia 1° de maio e celebra a união das marcas em ações que compartilham dos mesmos valores e propósitos.

“Legados desafiam o tempo. Tudo passa, mas eles ficam. É uma honra poder contar parte da inspiradora história de Ayrton Senna e sua conexão com a Audi nos 30 anos da marca no Brasil. O lançamento da campanha #DesafiandoOTempo é um marco para a iD\TBWA e representa apenas o início desta parceria incrível. Muito ainda estar por vir”, afirma Camila Costa, CEO da agência iD\TBWA, responsável por criação e publicidade da Audi do Brasil. Veja o vídeo da parceria no link: https://www.instagram.com/reel/C6eGunlAw6N/?igsh=NGxqaXNnOTVhbDQ2.

(Fotos: Audi/Divulgação).