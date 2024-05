Novo Trailblazer é SUV raiz que alia força e robustez com conforto

O Novo Chevrolet Trailblazer chega renovado e traz avanços inéditos para a categoria dos SUVs de aptidão off-road. O utilitário esportivo de grande porte da Chevrolet, além de mais força e robustez, evolui brutalmente em conforto. A primeira exibição pública do modelo aconteceu na Agrishow 2024.

A renovação do Trailblazer, que compartilha a estrutura com a Nova S10, levou para o SUV todas as inovações que o fabricante apresentou recentemente para a picape, incluindo a nova geração do motor Duramax 2.8 Turbo Diesel e o conceito de cockpit virtual composto pelo painel digital e a nova central multimídia Chevrolet MyLink.

O SUV mais raiz do mercado utiliza a tradicional receita de carroceria sobre chassi, que é a configuração ideal para quem necessita de um veículo realmente todo-terreno.

“A principal qualidade do Novo Trailblazer é oferecer aos clientes um automóvel brutalmente pronto para tudo com novas soluções de engenharia que elevam principalmente o nível de conforto e dirigibilidade”, resume Paula Saiani, diretora de Marketing de produto da GM América do Sul.

Enquanto a S10 utiliza suspensão traseira por feixe de molas, própria para carga, o Novo Trailblazer conta com uma suspensão do tipo multilink, perfeita para transportar pessoas com a máxima comodidade.

O time de engenharia da General Motors promoveu uma recalibração nos amortecedores hidráulicos e revisou toda a geometria do conjunto. As bitolas foram alargadas e o SUV passa a contar com pneus de alto desempenho – um composto de borracha projetado para melhorar o consumo, a estabilidade em curvas e a capacidade de frenagem.

A direção elétrica progressiva passou também por atualizações e tem novos pontos de fixação, o que reduziu o nível de vibração que chega até o volante e deixou as respostas mais diretas. Isso melhora sensivelmente as percepções do motorista, otimizando a precisão em manobras, independentemente da velocidade. Outra vantagem é a coluna telescópica, que permite o ajuste do volante em profundidade, além da regulagem de altura.

O salto em conforto fica completo com a maior aplicação de materiais tipo soft touch e os novos bancos dianteiros, que utilizam espumas de múltiplas densidades. Quem viaja nos bancos traseiros dispõe de um sistema de ar-condicionado com controle de intensidade e difusores no teto, como em aviões.

A parte central do assento e o encosto são mais macios, enquanto os apoios laterais adotam compostos mais firmes. Essa combinação garante melhor acomodação tanto em viagens rodoviárias com a família quanto em aventuras por trilhas radicais. A redução do nível de ruído e de vibração também é marcante. Mérito das placas acústicas adicionais nas portas, nas colunas, no teto e até na parede corta-fogo.

O mais avançado da categoria

Outra novidade do Novo Trailblazer é a sofisticada versão High Country, que substitui a Premier. Faróis de LED, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, partida por botão e chave inteligente se somam ao amplo pacote de equipamentos, que inclui: frenagem automática com detecção de pedestres; alerta de colisão frontal; alerta de saída de faixa; alerta de pressão dos pneus; assistente inteligente de frenagem; acendimento automático dos faróis; farol alto com ajuste automático; sensor de estacionamento dianteiro e traseiro; sensor de chuva com ajuste automático de intensidade; câmera de ré de alta resolução; controle eletrônico de oscilação de reboque; e, banco do motorista com regulagem elétrica.

Apesar de ser um modelo off-road premium, o Novo Trailblazer alia robustez e baixo custo de manutenção, sem que seus usuários tenham que abrir mão de tecnologia. Já o visual completamente renovado da dianteira se destaca pela imponência e traços que fazem alusão a utilitários clássicos da Chevrolet.

A versão High Country é caracterizada por elementos cromados na nova grade, para-choques, frisos e retrovisores, bem ao estilo norte-americano. Capô, para-lamas, rodas, emblemas e acabamento das lanternas e portas também foram atualizados.

A motorização utilizada na linha 2025 é o premiado Duramax 2.8 Turbo Diesel, de nova geração, que entrega agora 207 cavalos e 52 kgfm. A força máxima passa a estar disponível numa faixa mais ampla, entre 1.600 rpm e 2.400 rpm. Isso garante melhores respostas nas condições de maior utilização do veículo.

“Tão relevante quanto a potência e o torque extra é o uso de inteligência artificial na gestão eletrônica do motor, além do uso de machine learning no desenvolvimento de sua calibração. Permitindo assim atingir um alto padrão de equilíbrio entre desempenho, economia de combustível e menores níveis de emissão. Uma relação imbatível na categoria”, diz Fabio Daumichen, engenheiro-chefe do produto.

Esse motor trabalha com a nova transmissão automática de oito marchas, que também equipa a Colorado americana, mas com calibração específica para o mercado brasileiro. Na prática, isso se traduz em acelerações lineares, fortes retomadas e trocas de marcha mais suaves.

Aceleração de 0 a 100 km/h agora é feita em 9,5s (1s a menos que o modelo anterior), enquanto o consumo de diesel é de 9,2 km/l na cidade e de 11,2 km/l na estrada – até 12% mais eficiente, de acordo com dados do Inmetro.

Além disso, o novo SUV da Chevrolet passa a contar com painel digital configurável de 8 polegadas e a última geração do Chevrolet MyLink de 11 polegadas. Ganha ainda carregador por indução, tomada 12V e portas USB dos tipos A e C.

Já o Wi-Fi nativo proporciona sinal até 12 vezes mais estável, em comparação com smartphones, e se conecta com o aplicativo myChevrolet para comandar funções do carro à distância, além de viabilizar atualizações remotas de sistemas eletrônicos do veículo pela internet – tudo isso compõe o mais avançado pacote de conectividade da categoria.

O serviço do OnStar conta com 13 meses de gratuidade do plano Protect & Connect com 20 Gb de franquia mensal para a versão High Country. Vale destacar que a garantia do veículo é de cinco anos.

Produzido no Brasil, o Novo Trailblazer é o terceiro lançamento da Chevrolet previsto para o ano, em um total de seis. O modelo chega às concessionárias da marca na segunda quinzena de maio. (Fotos: General Motors Brasil/Divulgação).