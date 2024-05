GM libera Campo de Provas para exercícios do Corpo de Bombeiros

A General Motors abriu as portas do seu Campo de Provas para um treinamento prático de salvamento veicular com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP).

Liderados pelo 7º Grupamento de Bombeiros (7º GB) de Campinas, os militares tiveram à disposição veículos originais para praticar variadas técnicas de resgate, inclusive aquelas em que a carroceria precisa ser cortada para o acesso à vítima. Ao todo, nove modelos da Chevrolet foram dispostos simulando tipos de acidentes graves, como capotamento, tombamento e até veículos sobrepostos.

“É um grande privilégio realizar esses treinamentos com modelos de carros atuais e equipados com todas as peças, como os que rodam pelas vias locais. Isso é fundamental para aprimorarmos nossas técnicas de salvamento”, comenta o Capitão Mario Nascimento.

Os bombeiros também tiveram a oportunidade de conhecer as funções e utilidades do OnStar, serviço exclusivo da GM que, através de uma central de atendimento, é capaz de acionar as equipes de resgate em casos de acidente, mesmo que a pessoa esteja desacordada dentro do veículo. Isso é possível pois o carro conectado usa a internet para enviar um alerta com sua localização exata quando os airbags são deflagrados, por exemplo.

“Demonstramos com exemplos práticos como o sistema de telemática avançado da GM é capaz de salvar vidas. Acidentes no qual o ocupante não consegue sair do veículo e está em lugar remoto, temos até a possibilidade de colocar as equipes de socorro em contato com a vítima pelo sistema do carro, auxiliando nas buscas e encurtando o tempo de resgate”, comenta Fernando Tabone, líder de serviços de emergência do OnStar.

A GM, aliás, é a empresa com a maior frota de veículos conectados ativos no Brasil, com mais de 500 mil veículos. Número que só cresce, já que aproximadamente 90% dos carros novos da Chevrolet saem de fábrica com o sistema OnStar de série.

Um dos pontos altos do treinamento no Campo de Provas foi o módulo sobre veículos elétricos, ministrado pelo time de Segurança Veicular da GM. Os especialistas apresentaram as particularidades estruturais e conceituais dessa categoria de automóvel, assim como os mecanismos de proteção. Por conta dessas diferenças, o procedimento de resgate envolvendo EVs tem algumas especificidades.

Foram sanadas muitas dúvidas dos socorristas através de demonstrações no próprio veículo elétrico, questões especialmente sobre o risco de choque e o comportamento das baterias em casos de acidente. Importante salientar que os EVs têm mecanismos de segurança e proteção que cortam automaticamente a corrente de energia com a deflagração dos airbags, em caso de curto-circuito, ou alguma outra inconformidade.

“O risco de incêndio em um carro elétrico é muito menor que em um veículo com motor a combustão interna, devido aos seus sistemas terem menor complexidade construtiva. Como o EV representa uma nova tecnologia, o assunto ainda gera muita curiosidade e cria-se mitos. Capacitar os times de socorristas neste aspecto é fundamental para expandir o conhecimento da tecnologia e tornar o trato dessas potenciais ocorrências mais efetivas, já que a frota de elétricos avança rapidamente”, destaca Daniel Rishter, gerente de Engenharia da General Motors.

Os Bombeiros Civis que atuam diariamente no CPCA puderam igualmente participar das simulações de resgate e extração juntamente com os instrutores especializados, aumentando a experiência e conhecendo novas técnicas de resgate.

Também conhecido pela sigla CPCA, o Campo de Provas da Cruz Alta fica em Indaiatuba – SP e é o maior centro de desenvolvimento de veículos do hemisfério Sul. Com uma área equivalente a 75% da cidade de São Caetano do Sul, o complexo da GM abriga sete laboratórios e 17 pistas, que realizam anualmente mais de 12 mil experimentos e onde são percorridos aproximadamente 6 milhões de quilômetros em testes. (Fotos: GMB/Divulgação).