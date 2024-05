A formação de um novo Ciclone Extratropical no sul do Brasil pode trazer mais chuva para o Rio Grande do Sul. O estado vive uma situação de catástrofe com enchentes que já causaram 90 mortes, segundo boletim mais recente do governo gaúcho. Será que este novo ciclone extratropical pode mudar o tempo aqui em Curitiba?

Segundo o Simepar a resposta é não, pois o tempo em Curitiba segue firme nesta terça-feira (07), com máxima de 28ºC e zero possibilidade de chuva. Assim segue a previsão do tempo para a capital dos paranaenses pelos próximos dias. Não há chuva no radar do Simepar pelo menos até o dia 21 de maio.

Já no Parana a condição é diferente. O avanço da uma frente fria no decorrer do dia, aumenta a instabilidade nas regiões oeste e sudoeste do estado. Assim, nestes setores, entre a tarde e à noite, são previstas pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas.

Formação de novo ciclone no sul preocupa

Um alerta do Inmet ressalta que entre o final da terça (7) e o decorrer da quarta (8), o deslocamento de um amplo sistema de baixa pressão atmosférica, no norte Argentina em direção ao sul do Uruguai, e a formação de um ciclone extratropical que, de forma rápida, se deslocará para o oceano, pode estender uma frente fria. Essa frente freia cruza o estado do Rio Grande do Sul e traz instabilidade às demais áreas do estado. Neste período, a previsão indica queda acentuada de temperaturas máximas , com prováveis rajadas de vento acima dos 80m k/h e chuva entre 20 a 50 mm em diversas partes do estado.

O Rio Grande do Sul já contabilizou, segundo boletim mais recente 90 mortos pelas enchentes que assolam o estado.

