Bazar tem roupas novas com preço máximo nesta quarta, em Curitiba

O Santuário Nossa Senhora do Carmo promove nesta quarta-feira (8) mais uma edição do tradicional Bazar Beneficente. O atendimento será das 8h às 17h. O bazar irá contar roupas novas e seminovas, de meia estação, inverno e verão, com peças femininas, masculinas e infantis.

Além disso, serão vendidos diversos tipos de calçados, como sapatos, tênis, sandálias e chinelos, masculinos, femininos e infantis. O valor máximo das peças é de R$ 60,00.

O bazar será realizado no Salão Paroquial do Santuário do Carmo, ao lado da Igreja. Além do bazar, como acontece nas quartas-feiras, haverá novenas em honra a Nossa Senhora do Carmo e a venda de pastéis, tortas e bolos.

Todo o dinheiro arrecadado com as vendas será revertido para a dimensão social da igreja, que ajuda pessoas em situação de risco e em necessidade. Atualmente mais de 150 famílias cadastradas recebem a ajuda do Santuário.

O Santuário do Carmo fica na Av. Marechal Floriano Peixoto, 8520, Boqueirão.

