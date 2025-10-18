Torta Martha Rocha pode ganhar Indicação Geográfica de Curitiba; entenda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você sabia que a torta Martha Rocha é uma criação curitibana e que ela pode vir a receber a Indicação Geográfica de Curitiba? Na última quarta-feira (15/10), proprietários de 15 confeitarias da capital se reuniram para iniciar o processo de reconhecimento da relevância da receita na região.

A indicação geográfica é um selo concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) que identifica a origem de produtos ou serviços com qualidades específicas decorrentes de sua origem geográfica. O reconhecimento é um importante avanço para a economia local, visto que as indicações agregam valor aos produtos e fortalecem a identidade regional.

Sérgio Medeiros, fundador do Curitiba Honesta e coordenador do Grupo Origens, conta que a iniciativa surgiu após o Sindicato da Panificação levantar a história da torta, criada em 1954 pela Confeitaria das Famílias, até hoje localizada na Rua XV.

Criada em homenagem à primeira Miss Brasil, Martha Rocha, a receita mistura camadas de pão de ló, creme, nozes, chantilly e doce de ovos. Uma verdadeira representação da beleza e a elegância da musa.

“Martha Rocha foi concorrer à Miss Universo nos Estados Unidos. Ela acabou ficando em segundo lugar. Segundo diz a lenda, porque que ela tinha duas polegadas a mais no quadril, cerca de cinco centímetros. Então, a confeiteira, que está viva, com noventa e poucos anos, criou a torta em homenagem a ela em 1954”, explica Sérgio.

Próximos passos

Conforme o coordenador, diante da história, o grupo entendeu a importância de conquistar uma indicação geográfica para evidenciar a relevância de uma criação curitibana que ficou amplamente conhecida. “Ela será a Marta Rocha de Curitiba”, afirma o coordenador.

Segundo Sérgio, agora, o grupo Origens, que é composto por membros do Ministério da Agricultura e do SEBRAE, precisa trabalhar no inconsciente coletivo da cidade de que a torta de Marta Rocha é daqui.

“Que encomendem num aniversário, num casamento, numa data comemorativa, ou comam nas confeitarias, em várias delas. Esse é o primeiro passo: colocar o sobrenome de Curitiba na torta Marta Rocha”, explica.

Ao conquistar a relevância, será formado um grupo de confeitarias responsáveis por realizar um estudo e decidir qual será a receita original. A partir disso, a receita que será seguida será encaminhada ao INPI para que eles possam validar. O reconhecimento ocorre após rigorosa análise que verifica o atendimento de requisitos como especificações técnicas e delimitação da área geográfica.

Além do reconhecimento geográfico, conforme o coordenador, foi encaminhado a Assembleia Legislativa um Projeto de Lei para que a torta também se torne um Patrimônio Cultural e Imaterial do Paraná.

Paraná tem 21 IGs

Atualmente, o Paraná conta com 21 indicações geográficas (IGs), tornando-se o estado brasileiro com o maior número de selos. O estado é seguido por Minas Gerais, que possui 20 selos próprios e um compartilhado com São Paulo. Na sequência do ranking estão: Rio Grande do Sul (15), Espírito Santo (11), Santa Catarina (10) e São Paulo (10).

Entre os produtos reconhecidos de Curitiba, estão a carne de onça e broa de centeio. Confira a lista completa abaixo:

