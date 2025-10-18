Torta Martha Rocha pode ganhar Indicação Geográfica de Curitiba; entenda

Você sabia que a torta Martha Rocha é uma criação curitibana e que ela pode vir a receber a Indicação Geográfica de Curitiba? Na última quarta-feira (15/10), proprietários de 15 confeitarias da capital se reuniram para iniciar o processo de reconhecimento da relevância da receita na região.
A indicação geográfica é um selo concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) que identifica a origem de produtos ou serviços com qualidades específicas decorrentes de sua origem geográfica. O reconhecimento é um importante avanço para a economia local, visto que as indicações agregam valor aos produtos e fortalecem a identidade regional.
Sérgio Medeiros, fundador do Curitiba Honesta e coordenador do Grupo Origens, conta que a iniciativa surgiu após o Sindicato da Panificação levantar a história da torta, criada em 1954 pela Confeitaria das Famílias, até hoje localizada na Rua XV.
Criada em homenagem à primeira Miss Brasil, Martha Rocha, a receita mistura camadas de pão de ló, creme, nozes, chantilly e doce de ovos. Uma verdadeira representação da beleza e a elegância da musa.
“Martha Rocha foi concorrer à Miss Universo nos Estados Unidos. Ela acabou ficando em segundo lugar. Segundo diz a lenda, porque que ela tinha duas polegadas a mais no quadril, cerca de cinco centímetros. Então, a confeiteira, que está viva, com noventa e poucos anos, criou a torta em homenagem a ela em 1954”, explica Sérgio.
Próximos passos
Conforme o coordenador, diante da história, o grupo entendeu a importância de conquistar uma indicação geográfica para evidenciar a relevância de uma criação curitibana que ficou amplamente conhecida. “Ela será a Marta Rocha de Curitiba”, afirma o coordenador.
Segundo Sérgio, agora, o grupo Origens, que é composto por membros do Ministério da Agricultura e do SEBRAE, precisa trabalhar no inconsciente coletivo da cidade de que a torta de Marta Rocha é daqui.
“Que encomendem num aniversário, num casamento, numa data comemorativa, ou comam nas confeitarias, em várias delas. Esse é o primeiro passo: colocar o sobrenome de Curitiba na torta Marta Rocha”, explica.
Ao conquistar a relevância, será formado um grupo de confeitarias responsáveis por realizar um estudo e decidir qual será a receita original. A partir disso, a receita que será seguida será encaminhada ao INPI para que eles possam validar. O reconhecimento ocorre após rigorosa análise que verifica o atendimento de requisitos como especificações técnicas e delimitação da área geográfica.
Além do reconhecimento geográfico, conforme o coordenador, foi encaminhado a Assembleia Legislativa um Projeto de Lei para que a torta também se torne um Patrimônio Cultural e Imaterial do Paraná.
Paraná tem 21 IGs
Atualmente, o Paraná conta com 21 indicações geográficas (IGs), tornando-se o estado brasileiro com o maior número de selos. O estado é seguido por Minas Gerais, que possui 20 selos próprios e um compartilhado com São Paulo. Na sequência do ranking estão: Rio Grande do Sul (15), Espírito Santo (11), Santa Catarina (10) e São Paulo (10).
Entre os produtos reconhecidos de Curitiba, estão a carne de onça e broa de centeio. Confira a lista completa abaixo:
- Poncã de Cerro Azul;
- Aguardente de cana e cachaça de Morretes;
- Goiaba de Carlópolis;
- Uvas de Marialva;
- Barreado do Litoral;
- Bala de banana de Antonina;
- Melado de Capanema;
- Queijo da Colônia Witmarsum;
- Café do Norte Pioneiro;
- Mel da região Oeste;
- Mel de Ortigueira;
- Erva-mate de São Mateus do Sul;
- Morango do Norte Pioneiro;
- Camomila de Mandirituba;
- Vinhos de Bituruna;
- Broa de centeio de Curitiba e Região;
- Cracóvia de Prudentópolis;
- Urucum de Paranacity e Cruzeiro do Sul;
- Carne de onça de Curitiba;
- Queijo colonial do Sudoeste;
- Café de Mandaguari.
Manda pra Tribuna!
Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉