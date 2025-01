Curitiba recebe primeira Indicação Geográfica com Broa de Centeio

A broa de centeio é o mais novo produto paranaense a ganhar o reconhecimento de Indicação Geográfica (IG) de procedência. Prestes a completar dois anos do pedido, a resposta positiva identifica a origem do produto e valoriza a identidade, qualidade e desenvolvimento econômico regional.

Com o registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), o alimento se torna o primeiro pão das Américas com indicação geográfica e o primeiro reconhecimento de Curitiba.

A broa de centeio foi trazida pelos imigrantes europeus e é considerada um produto cultural que está relacionado a hábitos e tradições de um povo. Na capital paranaense, a imigração de colonos de países do centro-europeu, como Alemanha, Polônia e Ucrânia trouxe a broa de centeio.

O alimento tem variações que foram adaptadas ao longo do tempo, como a broa úmida, a broa integral, broa mista, broa preta, broa de linhaça, broa vegana, broa diet, entre outras. Conforme levantamento, os colonos trouxeram a semente de centeio e passaram a cultivar o cereal na região para produção da broa, em especial nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Araucária, Almirante Tamandaré, Pinhais e Piraquara – justificando o reconhecimento pelo INPI.

Na Padaria América, fundada em 1913, com três endereços na capital paranaense, o alimento é o carro-chefe. “Foram feitas uma série de adequações, incluídos produtos novos para se adequar aos tempos modernos. Temos que caminhar juntos”, explica Eduardo Henrique Engelhardt, sócio proprietário da Padaria América e vice-presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná (SIPCEP).

Tempos atrás, a broa era vendida por tamanho, mas hoje em dia é vendida por quilo na Padaria América, que comercializa uma média de 250 broas de centeio ao dia. A receita é uma tradição da casa, não revelada, feita com fermentação mista. Como todo pão, a massa da broa de centeio precisa de descanso, mas o tempo no forno é maior. A broa precisa de 50 a 60 minutos para assar.

“Toda padaria de Curitiba tinha broa de centeio. Com a industrialização da panificação, as padarias foram deixando de produzir a broa. Também o crescimento da cidade, com a chegada de pessoas de outras regiões, novas gerações, começou a cair o consumo. Nós mantemos a produção desde a fundação. É nosso carro-chefe, é a tradição que se renova. Se não se adaptar, a gente é engolido pelos novos tempos”, diz Engelhardt.

Importância da Indicação Geográfica

A indicação geográfica é uma ferramenta de valorização de produtos tradicionais vinculados a determinados territórios. Segundo o Sebrae, ela possui duas funções principais: agregar valor e proteger a região produtora.

As IGs ajudam na preservação da biodiversidade, do conhecimento e dos recursos naturais. Além disso, trazem contribuições para a economia local e para o dinamismo regional, já que proporcionam a criação de valor regional.