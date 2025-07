Ponkan de Cerro Azul conquista 20º selo de Indicação Geográfica do Paraná

A tangerina ponkan produzida em Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu nesta terça-feira (29) o selo de Indicação Geográfica (IG), na categoria Indicação de Procedência (IP). Maior produtora da fruta no Brasil, a cidade consolida sua posição de destaque no cenário nacional.

Em 2022, o Paraná colheu 77,6 mil toneladas de tangerinas em 3,9 mil hectares. O volume representa cerca de 10% da produção nacional. Os municípios de Cerro Azul e Doutor Ulysses lideram a produção estadual, respondendo por 75% do total colhido no Paraná, conforme levantamento do Sebrae-PR.

A história da ponkan em Cerro Azul começou na década de 1960, com o plantio das primeiras mudas e os estudos iniciais sobre solo e clima. Desde então, a cultura se tornou símbolo da cidade, que realiza anualmente a tradicional Festa da Ponkan, já em sua 57ª edição.

Em 2018, o Paraná reconheceu oficialmente o protagonismo do município, por meio da Lei Estadual nº 19.529, que conferiu a Cerro Azul o título de Capital Paranaense da Ponkan. Em 2023, o reconhecimento foi ampliado para o nível federal, com a Lei nº 14.608, que declarou a cidade como Capital Nacional da Ponkan.

Produção paranaense

Cerro Azul reúne condições naturais ideais para o cultivo da fruta. O relevo montanhoso, a amplitude térmica e o solo rico contribuem diretamente para a qualidade do produto, conferindo à ponkan local características únicas de firmeza, doçura e sabor marcante.

Atualmente, a ponkan representa 85% da produção de tangerinas no município e é o carro-chefe da agricultura local. Esse protagonismo, aliado à tradição consolidada, foi decisivo para a obtenção do selo de Indicação de Procedência, que reconhece a relação histórica e territorial da cidade com a fruta.

Indicações Geográficas no Paraná

Com esse novo registro, o Paraná passa a contar com 20 produtos com Indicação Geográfica, consolidando-se como o segundo estado com mais reconhecimentos no país, atrás apenas de Minas Gerais, que possui 21.

No total, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) já concedeu 149 registros de IG, sendo 108 do tipo Indicação de Procedência e 41 de Denominação de Origem (DO), incluindo nacionais e estrangeiros.

