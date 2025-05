Cidade do Paraná pode ganhar o título de Capital do Melado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O projeto de lei 583/2024, que transforma Capanema na “Capital Paranaense do Melado”, acaba de passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa. A proposta, apresentada pela deputada Luciana Rafagnin (PT), agora segue para votação em plenário.

A história do melado em Capanema começou nos anos 1980, quando agricultores familiares iniciaram a produção para consumo próprio. De lá para cá, o que era apenas um complemento na mesa das famílias virou negócio sério, gerando renda e empregos no município.

O melado capanemense não é figurinha carimbada à toa. Em 2023, o produto recebeu a Indicação Geográfica (IG) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – um certificado que comprova a qualidade e as características únicas do produto daquela região.

+ Leia mais PEC propõe aumento de licença-paternidade para 20 dias no Paraná

Na parte cultural, o município realiza todos os anos a Festa do Melado, que já virou tradição no calendário paranaense. O evento, que reúne produtores locais, gastronomia e shows, chegou a atrair 150 mil visitantes em sua última edição.

A deputada Luciana Rafagnin destacou a importância histórica e econômica do produto para o município. Se aprovado em plenário, Capanema oficializará o título que, na prática, já carrega há anos.