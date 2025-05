Fruta que movimenta milhões no Paraná ganha selo de Indicação Geográfica

Localizadas no interior do Paraná, as cidades de Paranacity e Cruzeiro do Sul conquistaram do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a Indicação Geográfica (IG), na modalidade Indicação de Procedência, para a fruta urucum. Este é o primeiro reconhecimento oficial de qualidade concedido ao fruto em âmbito nacional.

Juntas, as duas cidades somam uma produção de 805 toneladas. Em 2023, o Valor Bruto de Produção (VBP) era de R$ 12,1 milhões em 2023, representando a maior produção do estado. O destaque do cultivo paranaense está no elevado teor de bixina (corante natural) que ultrapassa 5%, aliado aos cuidados especiais durante o plantio e às condições específicas de solo e clima da região.

Para o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, a certificação representa um avanço significativo para o setor. “A IG fortalece o território, abre portas para novos mercados e eleva a competitividade do nosso produto no Brasil e no mundo. O urucum de Paranacity e Cruzeiro do Sul passa a ser ainda mais valorizado por sua origem e pelas qualidades únicas que só o nosso ambiente e modo de produção proporcionam”, destacou.

O processo de obtenção da IG durou cerca de dois anos e contou com a participação da Associação dos Produtores de Urucum de Paranacity e Região (Aprucity), da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento (Seab), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), da Universidade Estadual de Maringá (UEM), do Sebrae/PR e das prefeituras locais.

Para que serve o urucum?

A fruta urucum é utilizada como corante natural na indústria alimentícia para em queijos, massas, salgadinhos e recheios, por exemplo, e também na têxtil. Nos setores químico e farmacêutico, são aproveitadas as características cicatrizante, antioxidante e anti-inflamatória.

Além disso, a tinta vermelha extraída do urucum é tradicionalmente usada por povos indígenas em pinturas corporais. Também funciona como repelente natural contra insetos e pulgas, além de atuar como bronzeador.

Outros selos de Indicação Geográfica no Paraná

A certificação de IG reconhece produtos ou serviços cujas características estão ligadas à sua origem geográfica, valorizando aspectos como história, tradição, cultura e desenvolvimento local. Com 17 registros, o Paraná é o segundo estado brasileiro com maior número de certificações reconhecidas.

Também integram a lista a aguardente de cana e cachaça de Morretes; a goiaba de Carlópolis; as uvas de Marialva; o barreado do Litoral; a bala de banana de Antonina; o melado de Capanema; o queijo da Colônia Witmarsum; o café do Norte Pioneiro; o mel da região Oeste; o mel de Ortigueira; a erva-mate de São Mateus do Sul; o morango do Norte Pioneiro; a cracóvia de Prudentópolis; a camomila de Mandirituba; os vinhos de Bituruna; e a broa de centeio de Curitiba.