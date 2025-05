Inscrições para Vestibular de Inverno 2025 da PUCPR estão abertas

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno, que permite o ingresso de estudantes na graduação presencial já no segundo semestre de 2025. São mais de 60 cursos ofertados nos Câmpus Curitiba, Londrina e Toledo. As inscrições para o vestibular geral e de medicina vão até 12 de maio, pelo site.

O vestibular geral será aplicado no dia 24 de maio, das 13h às 17h, nos Câmpus Curitiba, Londrina e Toledo. A prova compreende 40 questões objetivas e uma proposta de redação dissertativa-argumentativa. A divulgação dos aprovados na primeira chamada está prevista para dia 11 de junho.

Já a prova para os candidatos de Medicina compreende 60 questões, além da redação. A aplicação também acontece no dia 24 de maio, das 13h às 18h, nos três Câmpus. Os aprovados na primeira chamada serão divulgados no dia 11 de junho.

PUCPR permite ingresso com nota do Enem

A PUCPR permite o ingresso na instituição utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para essa modalidade serão considerados apenas os resultados obtidos no exame realizado a partir de 2013 e o candidato deve ter obtido nota superior a 450, além de não ter zerado a redação. As inscrições podem ser realizadas até dia 21 de agosto, também pelo site. A instituição tem até 15 dias úteis para divulgar o resultado.

Modelo Open Academy na PUCPR

Com esse modelo de ingresso, o estudante tem de seis meses a um ano para explorar as diversas áreas do conhecimento, como artes, negócios, saúde, marketing, engenharia, educação, direito, arquitetura, antes de escolher de fato qual graduação seguir. Durante esse período, é disponibilizado um mentor acadêmico para auxiliar nas escolhas de disciplinas e analisar as áreas de interesse do estudante. A modalidade Open Academy não está disponível para candidatos ao curso de Medicina ou para os programas de formação internacional American Academy ou American Academy Health.

A admissão de estudantes no Programa Open Academy, modalidade presencial, será mediante processo seletivo simplificado, com uma prova composta por uma proposta de redação do gênero dissertativo-argumentativo. As inscrições podem ser feitas até 8 de agosto de 2025 e a prova até o dia 13 de agosto de 2025.

American Academy – Parceria PUCPR e Kent State University (Ohio-EUA)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do American Academy, uma formação internacional inédita no Brasil, resultado da parceria entre a PUCPR e a Kent State University (Ohio – EUA). O curso combina o modelo de ensino norte-americano Liberal Arts, com aulas 100% em inglês, ministradas por professores da Kent State, proporcionando um diploma internacional.

Nos dois primeiros anos, os estudantes iniciam sua jornada na PUCPR, seguindo a matriz curricular da Kent State. Ao final desse período, escolhem o curso de graduação e a universidade onde desejam concluir os estudos: na PUCPR ou na Kent State University. As inscrições para o ingresso no 2º semestre de 2025 vão até o dia 11 de julho e os resultados serão divulgados individualmente.

American Academy Health – Parceria PUCPR e Kent State University (Ohio-EUA)

Além do American Academy, a PUCPR também oferece uma formação internacional exclusiva voltada à área da saúde: o American Academy Health, desenvolvido em parceria com a Kent State University, de Ohio (EUA). Nos dois primeiros anos, os estudantes vivenciam uma formação interdisciplinar, ampla e 100% em inglês, com base no modelo norte-americano Liberal Arts. A graduação combina disciplinas das Ciências da Saúde com uma abordagem internacional, preparando os estudantes para múltiplas possibilidades de carreira.

Ao final desse período, é possível participar de um processo seletivo exclusivo para o curso de Medicina da PUCPR, voltado a egressos do programa, ou seguir a graduação em outros cursos da área da saúde, tanto na PUCPR quanto na Kent State University, nos Estados Unidos. As inscrições vão até dia 12 de maio. A prova presencial ocorre no dia 24 de maio, das 13h às 18h, e os resultados serão divulgados no dia 11 de junho. Os candidatos classificados na primeira fase terão até o dia 16 de julho para enviar os documentos necessários.