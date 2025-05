Desconto indevido no INSS? Saiba como reaver o dinheiro

O Procon-PR lança uma campanha de conscientização para prevenir descontos não autorizados em benefícios previdenciários. A iniciativa surge após a descoberta de uma fraude bilionária envolvendo sindicatos e associações fantasmas.

Em uma reunião virtual realizada nesta segunda-feira (05), os órgãos de defesa do consumidor uniram forças para orientar os beneficiários a verificarem cuidadosamente seus holerites. O objetivo é identificar e combater cobranças indevidas que podem estar passando despercebidas.

A ação do Procon-PR ganha ainda mais relevância após a Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que desvendou um esquema fraudulento de R$ 6 bilhões. O órgão estadual já registrou 721 reclamações relacionadas a 11 empresas sob investigação.

Se o beneficiário possuir acesso à internet e a senha do serviço Meu INSS, deve acessar o site ou aplicativo e consultar o extrato do seu benefício. Caso identifique alguma cobrança não autorizada, deve, no próprio aplicativo, clicar em “Mais Serviços”, depois em “Mensalidade Associativa”, e escolher a opção “Exclusão de Mensalidade de Associação ou Sindicato no Benefício”. Se não possuir acesso à internet e senha do Meu INSS, o segurado deve agendar atendimento presencial junto ao INSS pelo fone 135.

Santin Roveda, secretário da Justiça e Cidadania, destaca a importância do alerta do Procon. “Nós já havíamos identificado um crescimento no número de reclamações relacionadas a descontos ilegais no INSS”. Ele ressalta que a nova funcionalidade do app Meu INSS, permitindo o cancelamento de descontos pelo próprio usuário, é resultado direto das cobranças feitas à Secretaria Nacional do Consumidor em abril de 2024.

O secretário enfatiza a gravidade da situação: “Estamos acompanhando de perto os desdobramentos desta investigação pois é uma fraude que prejudica milhares de cidadãos, muitos que têm na aposentadoria a única renda. Esperamos uma resolução célere que possa reaver os valores perdidos e punição exemplar aos envolvidos no fraude”.