Três pessoas morrem em confrontos com a polícia em bairros de Curitiba

Três pessoas morreram em confrontos com a Polícia Militar do Paraná, em Curitiba, entre a noite de segunda-feira (6) e a madrugada desta terça (7).

O primeiro caso aconteceu no bairro Sitio Cercado, por volta das 20h30 de segunda (5). Um casal suspeito de roubar um celular de uma vítima no bairro Xaxim fugiu para um ferro velho no bairro vizinho.



De acordo com a PM, a mulher usou uma arma de fogo para intimidar a vítima e quando os policiais encontraram os dois, no outro local, foram recebidos com disparos. Ao revidarem, os agentes acertaram o casal que morreu no local.

O outro confronto aconteceu entre os bairros CIC e Orleans, na alça de acesso do Contorno Sul (BR-376) com a BR-277.

De acordo com a Polícia Militar, um veículo foi roubado no último sábado (4) no bairro São Francisco, por um casal. O dono do veículo foi rendido por volta das 20h30, sob poder dos suspeitos, até por volta das 5h de domingo (5).

Nesse período, os suspeitos circularam por diversos bairros de Curitiba com o refém, usaram dinheiro dele para fazer pequenas compras e tentaram realizar transferências via Pix, mas não conseguiram por falta de saldo.

Com o auxílio do sistema de monitoramento por câmeras da Muralha Digital, o carro foi identificado na segunda-feira.

As equipes policiais montaram uma operação para abordar o veículo, mas foram recebidas com tiros, segundo a corporação. Somente o suspeito estava no carro e morreu no local.