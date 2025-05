Área desmatada de “244 campos de futebol” é embargada no Paraná

O Instituto Água e Terra (IAT) divulgou nesta terça-feira (06) os resultados da 1ª Operação de Combate ao Desmatamento Ilegal da Mata Atlântica no Paraná em 2025. A ação, realizada entre 27 de abril e 04 de maio, abrangeu 27 municípios nas regiões de Francisco Beltrão e Pato Branco, no Sudoeste do estado.

A megaoperação resultou em 141 Autos de Infração Ambiental (AIA), totalizando R$ 2.218.600,00 em multas. Além disso, uma área de 244,13 hectares foi embargada, equivalente a 244 campos de futebol.

Antonio Carlos Cavalheiro Moreto, coordenador da força-tarefa e chefe do escritório regional do IAT em Maringá, explicou a operação. “Ela se concentrou em uma região de pequenas propriedades rurais, característica do Sudoeste do Paraná, e teve como objetivo reduzir o número de alertas de desmatamentos observados pelo Instituto Água e Terra”, disse.

A ação contou com 20 servidores de diversos núcleos regionais do IAT, além do apoio de drones e do helicóptero do Centro de Operações Aéreas (COA) do Instituto.

Resultados expressivos no combate ao desmatamento

O Paraná tem alcançado avanços significativos na luta contra o desmatamento ilegal. Nos últimos quatro anos, houve uma redução de 95,2% na supressão da Mata Atlântica, passando de 6.939 hectares em 2021 para 329 hectares em 2024.

A regional de Francisco Beltrão se destacou com uma queda de 98% no desmatamento, seguida pelo Litoral e Pato Branco, ambas com 96% de redução.

Álvaro Cesar de Goes, gerente de Monitoramento e Fiscalização do IAT, ressaltou como a tecnologia tem ajudado na punição dos infratores. “Com o apoio de ferramentas tecnológicas, conseguimos identificar e punir os infratores com uma maior rapidez. Isso nos possibilita realizar operações de rotina e planejadas, atuando por terra, água e também com apoio aéreo”, revelou.

Denúncias e penalidades

O desmatamento ilegal é considerado crime ambiental, sujeito a penalidades administrativas e processos criminais. As multas aplicadas são integralmente repassadas ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

A população pode contribuir denunciando crimes ambientais através do Disque-Denúncia 181 ou do serviço de Ouvidoria do IAT.