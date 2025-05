Ilha do Mel vai ser palco do 1º Festival Rock em maio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A tranquila Ilha do Mel, destino paradisíaco do Litoral paranaense, está prestes a ganhar uma dose extra de energia com o 1º Festival Rock na Ilha. De 16 a 18 de maio, o evento promete transformar a ilha em um palco a céu aberto, unindo música e natureza em uma experiência única para os amantes do rock.

O festival é fruto da paixão de Charles Windsor Príncipe, empresário e morador local, que idealizou o evento para celebrar a exuberância natural da Ilha do Mel ao som de guitarras e baterias. A proposta inovadora promete atrair turistas e agitar a economia local durante os três dias de programação.

+ Leia mais Maior interprete de Edith Piaf do mundo canta em Curitiba

Com uma produção cultural meticulosamente planejada, o Rock na Ilha contará com cinco palcos interligados, criando um circuito musical que se estenderá da praça da vila de Nova Brasília até pousadas e comércios locais. Essa configuração permitirá aos visitantes explorar diferentes pontos da ilha enquanto curtem as apresentações.

Entre as atrações confirmadas, destacam-se nomes como The Tickets, Wes Ventura, Fernando Lobo, Lucian Satan, Jimmy Reuter e Pigs & Diamonds. A expectativa dos organizadores é receber cerca de 600 pessoas ao longo do evento, que promete ser intenso e de alto nível.

Além da música, o festival terá um olhar especial para a sustentabilidade, com ações voltadas à preservação do meio ambiente. Para quem planeja participar, há pacotes especiais de hospedagem com descontos para reservas antecipadas, uma oportunidade de garantir presença nesse encontro inédito entre rock e natureza.

Serviço

Festival Rock na Ilha do Mel

16 a 18 de maio

Informações: Alexandre Bras (41) 98869-3636

Instagram: @rocknailhadomel