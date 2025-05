Maior interprete de Edith Piaf do mundo canta em Curitiba

A capital paranaense será palco de um espetáculo musical imperdível no próximo dia 30 de maio. Anne Carrere, aclamada como a maior intérprete da canção francesa contemporânea, apresentará o show “Piaf” no Teatro Positivo – Grande Auditório, às 21h. O espetáculo promete emocionar o público curitibano com uma performance que une os clássicos eternos de Edith Piaf a uma homenagem especial aos 100 anos de Charles Aznavour, ícone da música francesa e grande parceiro de Piaf.

Acompanhada por quatro maestros, Carrere conduzirá a plateia por uma viagem musical que retrata a trajetória de Piaf desde seus primórdios nas ruas de Paris até seu memorável concerto no Olympia em 1961. Hits como “La Vie En Rose” e “Non, Je Ne Regrette Rien” farão parte do repertório, reafirmando o legado musical de Piaf.

Anne Carrere, que já se apresentou em mais de 50 países, compartilha sua visão sobre o impacto duradouro de Piaf: “Ela foi uma pessoa importante, de canto forte, emocional, e que passava todo o amor, o poder e a sua personalidade nas melodias. Essas canções são reconhecíveis, porque são a vida. Com todos seus altos e baixos”.

A artista francesa, que encantou Curitiba em 2015 durante as comemorações do centenário de Piaf, retorna com uma produção renovada. “O que mais me dá prazer nesse espetáculo é poder interpretar as canções de Édith Piaf, com a minha alma, com o meu corpo, com o que me dá a minha voz, as minhas emoções e sentimentos”, revela Carrere.

Os ingressos já estão à venda, com preços a partir de R$160, disponíveis no site do Disk Ingressos e em pontos físicos selecionados. O espetáculo tem duração de 90 minutos, com intervalo, e classificação livre.

Além de Curitiba, a turnê brasileira de Anne Carrere incluirá apresentações em Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, levando a magia de Piaf para diferentes regiões do país.

Para os amantes da música francesa e admiradores de Edith Piaf, este show promete ser uma oportunidade única de reviver o legado da “Pequena Pardal” através da voz poderosa e interpretação emocionante de Anne Carrere.