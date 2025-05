Dia das Mães: 10 mensagens lindas e inspiradoras para WhatsApp

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Dia das Mães está chegando e com ele a oportunidade de expressar todo o amor e gratidão que sentimos por essas mulheres extraordinárias em nossas vidas. Em tempos de comunicação digital, o WhatsApp se tornou uma ferramenta essencial para transmitir carinho, especialmente quando a distância nos separa. Neste ano, o Dia das Mães será comemorado no segundo domingo de maio, ou seja, no próximo domingo (11).

Para ajudar aqueles que buscam as palavras certas para homenagear suas mães, separamos 10 mensagens lindas e inspiradoras para enviar para sua mãe no WhatsApp. Desde simples declarações de amor até reflexões mais profundas sobre o papel maternal, há opções para todos os estilos e relacionamentos. Confira as mensagens de Dia das Mães!

“Ser mãe é descobrir um amor que não cabe no peito — ele transborda no olhar, no toque e no cuidado.”

“Ela é abraço que cura, voz que acalma e presença que fortalece. Feliz Dia das Mães!”

“Mãe é quem planta amor e colhe gratidão todos os dias.”

“Mamãe, sua força e seu amor me inspiram todos os dias.”

“Todo dia é dia de agradecer por ter alguém tão incrível como você na minha vida. Te amo, mãe.”

“Neste Dia das Mães, minha homenagem vai para todas as guerreiras que fazem do amor sua missão diária. Feliz Dia das Mães.”

“Seu amor é meu porto seguro, sua voz é minha paz. Feliz Dia das Mães.”

“Hoje é o seu dia, mãe, mas todos os dias são pequenos reflexos do seu amor infinito.”

“Hoje celebramos o amor mais puro e verdadeiro: o amor de mãe. Obrigado por tudo, mãe!”

“Ser mãe é ser luz em dias escuros, é ser abraço em dias difíceis. Feliz Dia das Mães!”

