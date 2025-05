Winter Pop Rock Festival será em julho; veja bandas confirmadas

Curitiba “vai esquentar” em pleno inverno com a estreia do Winter Pop Rock Festival, um evento inédito que promete agitar a cena musical da cidade. Marcado para o dia 5 de julho de 2025, o festival trará mais de oito horas de música e diversão para os curitibanos com nomes como Tihuana, Detonautas Acústico, Reação em Cadeia e Cachorro Grande.

Com realização da Prime e do Hard Rock Cafe Curitiba, o evento acontecerá na Arena White Hall, no Jockey Club do Paraná. A festa contará com uma estrutura diferenciada e um line-up de peso. Os portões serão abertos às 14h, com os shows iniciando às 15h. Os ingressos estão disponíveis desde segunda-feira, em uma pré-venda especial com condições exclusivas.

>>> Os valores começam em R$ 80,00 (meia-entrada) e podem ser adquiridos através da plataforma www.blueticket.com.br.

O festival oferece diferentes setores, incluindo Pista, Área VIP e Bistrô, com preços variando de acordo com a localização. Há opções de meia-entrada para estudantes, idosos, professores, doadores de sangue e pessoas com deficiência. Além disso, o evento conta com a opção de Ingresso Solidário, oferecendo 40% de desconto para quem doar 1kg de alimento não-perecível.

Cachorro Grande se apresenta em Curitiba no mês de julho.

O line-up

As atrações prometem agradar os fãs do rock nacional. O Tihuana retorna aos palcos após oito anos, celebrando os 25 anos do álbum “Ilegal”. Os Detonautas trazem sua turnê acústica comemorativa de 20 anos. Marcão Britto e Thiago Castanho homenageiam os 30 anos do Charlie Brown Jr. A Reação em Cadeia volta com força total após seu retorno em 2023. E o Cachorro Grande celebra 25 anos de carreira com sua formação clássica.

O Winter Pop Rock Festival se apresenta como uma nova opção de entretenimento para o inverno curitibano, prometendo entrar para o calendário cultural da cidade com sua mistura de rock, nostalgia e energia contagiante.