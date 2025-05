Curitibano faz pedido de casamento em show de Lady Gaga e viraliza

Um casal de curitibanos viralizou nas redes sociais ao compartilhar o vídeo do pedido de casamento. Neste sábado (03), Rodrigo Mei e Galadriel Sophya Blaskovski viraram noivos durante o show da cantora Lady Gaga, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Fã da artista desde a adolescência, Galadriel já planejava assistir à apresentação na orla carioca sozinha e ficou surpresa quando Rodrigo decidiu acompanhá-la. Juntos há dois anos e morando sob o mesmo teto há um, ele viu no evento a chance perfeita para tirar a meta do papel.

“Para ela não suspeitar, disse que seria uma boa oportunidade para continuarmos nosso projeto. Acabamos de lançar uma iniciativa de avaliação de restaurantes veganos e usei isso como desculpa”, contou Rodrigo. O casal é responsável pelo GaMei Vegan, página que recomenda estabelecimentos veganos em Curitiba.

A preparação do pedido começou em março. Com Galadriel, ele reservou as passagens e o hotel e, em segredo com o amigo Antônio, escolheu o anel do noivado. Para definir o momento ideal, Rodrigo estudou os setlists dos shows de Lady Gaga no festival Coachella, realizado nos Estados Unidos, nos dias 11 e 18 de abril.

A trilha sonora escolhida foi Die With A Smile, interpretada por Lady Gaga junto ao cantor Bruno Mars. Após semanas cantando a música para acertar no momento da apresentação, Rodrigo teve a confirmação de que era a escolha ideal antes de sair do hotel. “Quando ela estava tomando banho no quarto do hotel, estava cantando a música que algumas horas depois eu ia pedir em casamento”, relembra.

A tensão aumentou na entrada do show, com receio de que o anel fosse detectado na revista e a surpresa acabasse antes do previsto. Galadriel não desconfiava de nada e sua reação foi genuína ao ver Rodrigo ajoelhado na areia, com o anel nas mãos.

“Por um momento, eu fiquei aliviada porque eu achei que o nervosismo dele, que eu não entendia, ia passar. Pensei: já que começou a música que ele gosta, agora vai dar uma respirada. No fim, as pessoas ao nosso redor acabaram olhando e batendo palmas e os leques. Foi tudo muito bonito”, contou Galadriel sobre a reação no momento.

Embora ainda não tenham definido a data da cerimônia, uma coisa é certa: a música do pedido estará na playlist do casamento. “Foi muito comovente e muito especial por a gente ter conseguido um pedido desse ao som da Lady Gaga, de verdade, no fundo. Era a voz dela mesma”, celebrou Galadriel.