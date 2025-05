Técnica de cultivo da erva-mate no Paraná vira patrimônio mundial

Nesta quarta-feira (21), o cultivo de erva-mate sombreada nas florestas de Araucária foi reconhecido como Patrimônio de Sistemas Agrícolas de Importância Global (Giahs) pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Com esse título, o Paraná obtém reconhecimento relacionado à agrobiodiversidade, destacando o modelo sustentável de produção no estado.

Maior produtor nacional de erva-mate, o Paraná conta com cerca de 30 mil famílias envolvidas na atividade, que movimentou aproximadamente R$ 1,3 bilhão em Valor Bruto da Produção (VBP) em 2023. A técnica de cultivo sombreado é utilizada em 70% da área produtiva do estado.

Este é o segundo título concedido ao Brasil, no âmbito do Giahs. A FAO valoriza práticas que contribuem para a erradicação da fome, a melhoria da nutrição e a promoção da segurança alimentar. Atualmente, 95 sistemas agrícolas de 28 países são considerados Patrimônio Agrícola Mundial.

De acordo com o engenheiro florestal Avner Paes Gomes, da área de Recursos Naturais e Sustentabilidade do IDR-Paraná, o reconhecimento internacional agrega valor ao produto. “Além de ter estes componentes, importantes para a indústria, o sistema de cultivo da erva-mate sombreada funciona em uma espécie de consórcio florestal, que produz a erva junto de outras espécies preservadas”, afirmou.

Como funciona a técnica de cultivo da erva-mate no Paraná

Diferentemente do cultivo a pleno sol, a plantação sombreada ocorre sob florestas nativas, principalmente de araucárias. Com menor incidência de luz direta, a planta apresenta maior concentração de taurina e teobromina, substâncias valorizadas pelas indústrias de chás, energéticos e cosméticos.

O método foi desenvolvido por povos indígenas e comunidades tradicionais do Paraná. Atualmente, a produção de erva-mate representa uma importante fonte de renda para famílias da região Centro-Sul, onde as condições geográficas dificultam o desenvolvimento da agricultura convencional.

Movimento na economia local

Em uma dessas produções na cidade São Mateus do Sul, na região Sul do Paraná, a erva-mate já havia sido reconhecida com o selo de Indicação Geográfica (IG), em 2017. A Associação dos Amigos da Erva-Mate de São Mateus (IG-Mathe) lidera a produção no município.