Baleia-jubarte é flagrada no litoral do Paraná durante resgate de navio; assista

Uma baleia-jubarte foi flagrada em Guaratuba, no litoral do Paraná, na terça-feira (20). Nessa época do ano é comum observar a espécie na costa brasileira, já que é o período em que iniciam o ciclo reprodutivo.

O registro da baleia no litoral do Paraná foi feito pelo mergulhador Gustavo Tauchen, após ser avisado pelo marinheiro da embarcação onde estava. O mergulhador registrou as imagens enquanto participava do resgate de um navio naufragado. “Coisa mais linda a baleia, pessoal. Estamos no resgate do barco que naufragou. De presente a baleia”, disse.

O animal estava a aproximadamente 8 quilômetros da costa. Confira o momento do avistamento:

Por que baleias-jubarte estão no Litoral do Paraná?

Entre maio e outubro, as jubartes percorrem cerca de 4 mil km desde os mares antárticos até o litoral do Brasil para se reproduzir e amamentar os filhotes. Avistamentos frequentes ocorrem em locais como Ilhabela (SP), Vitória (ES) e Caravelas (BA), segundo o Projeto Baleia Jubarte.

Com até 16 metros de comprimento, a baleia-jubarte é a segunda maior espécie registrada nas águas brasileiras, ficando atrás apenas da baleia-franca. Desde 2014, não integra mais a lista de animais ameaçados de extinção. A população atual é estimada em 30 mil indivíduos.