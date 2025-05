Previsão do tempo vira e geada pode não ocorrer mais no fim de maio

A geada que estava prevista para ocorrer no fim de maio e começo de junho pode não mais acontecer em Curitiba. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), alterou nas últimas horas e indica que a mínima não será tão baixa como se previa.

Na manhã de quarta-feira (21), o mapa no site do Simepar apontava que para o último dia de maio (31), a temperatura mínima poderia ser de 4°C, sendo que no primeiro dia de junho tinha previsão de 1°C. Já nesta quinta-feira (22), a mínima para os dias citados são para 11°C e 14°C.

Previsão do tempo, não “precisão do tempo”

Vale reforçar que em nota enviada para a Tribuna no começo desta semana, o Simepar explicou que a previsão para 15 dias disponível no site para os 399 municípios paranaenses é um indicativo da previsão do tempo, e é atualizada duas vezes por dia por um modelo meteorológico.

“Como o sistema atmosférico tem alterações constantes e o modelo é atualizado no site duas vezes ao dia, a previsão que estava indicada pode sofrer alterações. Por este motivo, é recomendável acompanhar a palavra do meteorologista, que está na página inicial do site do Simepar, e os boletins emitidos diariamente pela equipe de meteorologistas e divulgados nas redes sociais e no canal de Whatsapp do Simepar”, comunicou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná.

No caso da geada, a previsão fica mais precisa quanto mais próximo da data for verificada. O Simepar recomenda que todos acompanhem o Alerta Geada, na página inicial do site que traz as informações sobre locais e intensidade de geada com 72 horas de antecedência em todo o Paraná. O Alerta Geada é um serviço realizado desde 1995 pelo Simepar em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-PR).

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉