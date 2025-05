Curitiba tem previsão para 1ª geada de 2025; Onda de frio chega com tudo!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma frente fria que avança pelos estados do Sul do Brasil irá derrubar a temperatura a partir desta quinta-feira (21), além de trazer chuva para Curitiba. Há, inclusive, previsão de geada em Curitiba entre o fim de maio e começo de junho. será a primeira oportunidade de presenciar o fenômeno que deixa o gramado branquinho em Curitiba.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a frente fria deve avançar pelo território paranaense, trazendo tempestades e redução das temperaturas ao longo da semana. Na capital, a quinta terá a máxima de 16°C e de 15°C para a sexta-feira (22).

A boa notícia que no fim de semana, a temperatura terá uma pequena elevação com possibilidade de sol para o domingo (25).

Onda de frio com previsão de Geada em Curitiba

Já na próxima semana, a previsão aponta para uma “roda-gigante” do tempo com direito a chance de geada em Curitiba. O Simepar aponta que para o último dia de maio (31), a temperatura mínima será de 4°C, sendo que no primeiro dia de junho tem previsão de 1°C.

Caso queira obter mais informações sobre geada, existe um serviço que funciona de maio a setembro, chamado “Alerta Geada”. A ideia é avisar com antecedência, os produtores rurais sobre o risco de danos causados pelo frio. Oferecido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), neste ano o Alerta Geada chega à 31ª edição.

Como acessar o Alerta Geada do Paraná

O “Alerta Geada” está disponível no WhatsApp, telefone, aplicativo IDR Clima e redes sociais do IDR-Paraná.

WhatsApp: Cadastre o número (43) 3376-2248 nos seus contatos e envie a mensagem “Quero receber o Alerta Geada”.

Cadastre o número (43) 3376-2248 nos seus contatos e envie a mensagem “Quero receber o Alerta Geada”. Telefone: Ligue para o “Disque Geada” no número (43) 3391-4500.

Ligue para o “Disque Geada” no número (43) 3391-4500. Aplicativo: Baixe o aplicativo IDR Clima no Google Play ou App Store.

Baixe o aplicativo IDR Clima no Google Play ou App Store. Redes Sociais: Acompanhe o IDR-Paraná nas redes sociais (Instagram, Facebook e LinkedIn): @idrparana.

