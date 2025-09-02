Bala de Banana de Antonina pode virar Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou, nesta terça-feira (02), o Projeto de Lei 317/2025 que reconhece oficialmente a bala de banana fabricada em Antonina, no litoral, como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná.

A votação do projeto, de autoria do deputado estadual Gilberto Ribeiro, recebeu 38 votos favoráveis e nenhum contrário.

As fábricas de Antonina abastecem diversas regiões do Paraná e também comercializam os produtos em outros estados brasileiros, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso.

Além disso, milhares de turistas que visitam o litoral paranaense levam a bala de banana para fora do país, fazendo com que o patrimônio regional esteja presente em diferentes partes do mundo.

Acompanharam a votação as proprietárias das empresas Bala de Banana Antonina e Bananina, consideradas as marcas mais tradicionais do setor e responsáveis por consolidar a identidade do produto típico do litoral paranaense.

Bala de banana virou tradição no Paraná

A Bala de Banana nasceu em Antonina há mais de quatro décadas, transformando a fruta abundante na região em um produto artesanal que atravessou gerações. Com simplicidade no preparo e forte ligação com a cultura local, a marca ajudou a projetar o litoral paranaense em todo o Brasil.

Já a Bananina, também de Antonina, surgiu a partir da tradição familiar no preparo da bala e conquistou espaço ao unir sabor, qualidade e identidade regional. Ao longo dos anos, a empresa se tornou sinônimo de excelência e tradição, reforçando a importância da banana na economia e no turismo da cidade.

Importância cultural e econômica

A bala de banana é reconhecida como Indicação Geográfica (IG) desde 2020 no Paraná, título que simboliza vínculo direto com o território de origem, resultado de fatores como solo, clima, vegetação e saber fazer transmitido de geração em geração.

Na justificativa do projeto apresentada, o deputado Gilberto Ribeiro destacou que a bala de banana também é patrimônio cultural, pois preserva histórias, tradições, modos de vida de um povo e valoriza a agricultura.

Com a aprovação unânime, o projeto segue agora para sanção do governador Ratinho Junior. A expectativa é de que o reconhecimento oficial contribua para a expansão da produção e valorização da tradição artesanal.