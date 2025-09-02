Veja programação

Desfile de 7 de Setembro em Curitiba deve reunir 6,5 mil participantes

Tribuna do Paraná
Por AEN Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 02/09/25 18h05
Desfile 7 de setembro no Centro Cívico, em Curitiba
Foto: Gabriel Rosa/AEN

O tradicional desfile de 7 de Setembro em Curitiba deve reunir 6,5 mil participantes no domingo, na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. O evento cívico-militar, organizado pelo Exército Brasileiro, Governo do Paraná e Prefeitura de Curitiba, terá início às 9h com o desfile cívico.

Às 10h, começa o desfile militar, com representantes das Forças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica – e profissionais das forças de segurança, incluindo as Polícias Civil, Militar, Penal e Científica e o Corpo de Bombeiros. 

O evento contará ainda com cerca de 300 veículos no desfile motorizado, entre viaturas históricas, blindados e não-blindados. Para o encerramento, ocorrerá um desfile aéreo, com previsão de oito aeronaves, que realizarão sobrevoos sobre a avenida.

O ponto de concentração do desfile cívico será na Praça Nossa Senhora da Salette, em frente ao Palácio Iguaçu. Já a concentração do desfile militar será no Largo da China. As tropas vão se deslocar pela Rua Marechal Hermes, seguindo pelas ruas Eurípedes Garcez do Nascimento, São Sebastião e Alberto Folloni.

O desfile seguirá pela Avenida Cândido de Abreu até o Shopping Mueller, com as tropas saindo pelas ruas adjacentes. A previsão de término é às 12h30.

Desfile de 7 de setembro bloqueia ruas em Curitiba

De acordo com o Governo, por conta do desfile, haverá bloqueios de trânsito na região do Centro e do Centro Cívico, a partir das 3h de domingo (07) até o término do evento. Ao todo, serão 23 pontos de bloqueio e nove barreiras.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) e policiais militares estarão posicionados ao longo do percurso para orientar os motoristas.

Confira as ruas com bloqueios:

  • Deputado Mário de Barros;
  • José Sabóia Cortes;
  • Albano Reis;
  • Vieira dos Santos;
  • São Sebastião;
  • Francisco de Paula Guimarães;
  • Ricardo Lemos;
  • Manoel Eufrásio;
  • Moysés Marcondes;
  • Eurípedes Garcez do Nascimento;
  • Presidente Carlos Cavalcanti;
  • Paula Gomes;
  • Inácio Lustosa;
  • Barão de Antonina;
  • Senador Xavier da Silva;
  • Luiz Leão;
  • Lysimaco Ferreira da Costa;
  • Aristides Teixeira.
