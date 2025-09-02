UEPG abre inscrições para Vestibular 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) abriu nesta semana as inscrições do Vestibular 2025, para o ingresso de alunos em 2026. Nesta edição, são 1.215 vagas, distribuídas em 43 cursos. As provas estão marcadas para 14 de dezembro e a inscrição segue aberta, de forma on-line, até 30 de setembro.

Segundo a instituição, as provas deste ano ocorrem nas cidades de Ponta Grossa, Curitiba, Cascavel e Maringá, em dois turnos: pela manhã, serão aplicadas as provas vocacionadas, com duração de três horas; e pela tarde, as provas de conhecimentos gerais e redação.

+ Leia mais Feira do Empreendedor do Sebrae traz lenda do esporte e “cérebro” do Méqui

A abertura dos portões de acesso será às 8h, com fechamento às 8h30 e início das provas está previsto para às 8h45. No turno da tarde, os portões abrem às 14h e fecham às 14h30, com início das provas às 14h45. De acordo com a instituição, os gabaritos serão divulgados em 14 de dezembro.

A taxa de inscrição é de R$ 204 que pode ser paga até dia 07 de outubro. Os cursos de Licenciatura estão isentos do pagamento.

Conforme a instituição, os candidatos podem encontrar mais informações importantes nos manuais disponíveis no site da Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), onde está disponível o conteúdo programático, bem como gêneros de redação e obras literárias obrigatórias.