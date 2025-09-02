Feira do Empreendedor do Sebrae traz lenda do esporte e “cérebro” do Méqui

Se você já tem um negócio próprio ou anda com aquela ideia martelando na cabeça, anote aí: Curitiba vai receber a Feira do Empreendedor Sebrae entre os dias 11 e 14 de setembro. O evento está recheado de ações gratuitas que vão desde orientações empresariais e consultorias até uma feira de microempreendedores individuais. Mas o que realmente está dando o que falar é o time de peso que vai comandar as palestras.

>>> As inscrições e informações sobre como acessar as palestras estão disponíveis neste link!

A feira acontece no Viasoft Experience, das 14h às 22h, enquanto o Teatro Positivo será palco das palestras. Estamos falando de um evento de impacto: cerca de 130 palestras, 60 horas de conteúdos e 40 postos de atendimento gratuito. Aliás, vale lembrar que em 2024, a edição curitibana atraiu mais de 23 mil pessoas!

Este ano, o Sebrae expandiu horizontes e levou a feira para Cascavel e Maringá em junho e julho, respectivamente, com mais de cinco mil participantes em cada cidade. Quem conta é o diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta.

“O sucesso das edições em Cascavel e Maringá mostrou a força e a importância da Feira para o Paraná. Agora, em Curitiba, ampliamos a programação e reunimos grandes nomes nacionais para inspirar e apoiar ainda mais os empreendedores”, pondera Tioqueta, lembrando que o evento será realizado sobre os pilares de conhecimento, negócios e atendimento especializado em pequenos negócios.

DNA de sucesso

O time de palestrantes está confirmado e promete agitar o evento. Na quinta-feira (11), João Branco sobe ao palco às 20h. Eleito um dos dez melhores profissionais de marketing do Brasil pela Forbes, ele foi o vice-presidente de marketing do McDonald’s e liderou o time que bateu todos os recordes do “Méqui” no país. João também é professor, colunista e autor dos best-sellers “Dê Propósito” e “Desmarketize-se”.

A estrela da sexta-feira (12), às 20h, será Daniel Dias. Natural de Camanducaia, Minas Gerais, ele nasceu com má-formação dos membros superiores e inferiores. Daniel conta com uma história de superação e encontrou sucesso nas piscinas, onde conquistou 24 medalhas paralímpicas, sendo 14 de ouro, e 31 em Mundiais de Natação.

Maior atleta paralímpico da história do Brasil, Daniel recebeu três vezes (2009, 2012 e 2016) o Troféu Laureus, conhecido como o “Oscar do Esporte”, na categoria Melhor Atleta com Deficiência. Foi escolhido para integrar a Academia Laureus, grupo seleto de lendas do esporte mundial que elege os melhores do ano no prêmio de mesmo nome. Aposentado das piscinas, hoje luta contra o capacitismo, atua no conselho internacional de atletas, é palestrante, gestor do Instituto Daniel Dias e empreendedor.

Mais cabeças pensantes

A partir das 18h do terceiro dia da Feira, sábado (13), Thiago Reis apresentará seus conhecimentos como especialista em aumento de receitas, com números que superam R$ 1,7 bilhão gerados para clientes nos últimos 24 meses. Foi reconhecido como o influenciador de vendas nº 1 em 2019 e está entre os 10 nomes a seguir no LinkedIn.

Os bons ventos seguem no domingo (14), quando, a partir das 18h, Sandra Chayo sobe ao palco. Filha do fundador do grupo, Nissim Hara, Sandra ingressou nos negócios da família e, ao lado das irmãs, levou o olhar feminino para a gestão do grupo e para o desenvolvimento de produtos. A empresária foi premiada por suas iniciativas voltadas para mulheres empreendedoras. Em 2022, foi eleita uma das 20 Mulheres de Sucesso da Forbes e estreou como jurada da 7ª temporada do programa Shark Tank Brasil.

Serviço – Feira do Empreendedor Sebrae

Data: quinta-feira (11) a domingo (14) de setembro

Horário: quinta a sábado, das 14h às 22h, domingo das 14h às 20h

Quanto: gratuito

Endereço: Viasoft Experience e Teatro Positivo – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5.300 – Campus da Universidade Positivo – Campo Comprido – Curitiba (PR)

Inscrições gratuitas em: https://sebraepr.com.br/lp/feiracuritiba/