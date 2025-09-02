Grande rede de materiais de construção fecha loja tradicional em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após 33 anos em funcionamento, a primeira loja da Cassol Centerlar em Curitiba encerrou suas atividades. A primeira unidade da rede catarinense de materiais de construção foi inaugurada em 1992 no bairro Santa Cândida e por décadas foi referência em fornecimento de insumos para obras e construções em toda a cidade.

Segundo o departamento de marketing da Cassol, a decisão foi por uma estratégia de negócios e alinhamento com o novo modelo de negócios da empresa. “A unidade de Santa Cândida, por ser a mais antiga da rede, já não atendia aos padrões atuais que estamos implementando, e por isso encerramos suas atividades”, diz Laura Bachi, gerente de marketing da rede.

Atualmente a Cassol possui cinco lojas e um centro de distribuição na região de Curitiba (CIC, Hauer, Rebouças, Colombo, São José dos Pinhais). “Seguimos investindo em modernização, tecnologia e na melhoria da experiência dos nossos clientes”, concluiu Laura Bachi.

A rede Cassol começou com uma madeireira na cidade de Urubici, em Santa Catarina, onde hoje possui 15 lojas (existem outras 10 lojas no Rio Grande do Sul).