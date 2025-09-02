Fim de uma era

Grande rede de materiais de construção fecha loja tradicional em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 02/09/25 11h44
Loja da Cassol no bairro Santa Cândida, em Curitiba, encerrou suas atividades após 33 anos. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

Após 33 anos em funcionamento, a primeira loja da Cassol Centerlar em Curitiba encerrou suas atividades. A primeira unidade da rede catarinense de materiais de construção foi inaugurada em 1992 no bairro Santa Cândida e por décadas foi referência em fornecimento de insumos para obras e construções em toda a cidade.

Segundo o departamento de marketing da Cassol, a decisão foi por uma estratégia de negócios e alinhamento com o novo modelo de negócios da empresa. “A unidade de Santa Cândida, por ser a mais antiga da rede, já não atendia aos padrões atuais que estamos implementando, e por isso encerramos suas atividades”, diz Laura Bachi, gerente de marketing da rede.

+ Leia mais: Novo viaduto de Curitiba recebe vigas gigantes em nova etapa de obra

Atualmente a Cassol possui cinco lojas e um centro de distribuição na região de Curitiba (CIC, Hauer, Rebouças, Colombo, São José dos Pinhais). “Seguimos investindo em modernização, tecnologia e na melhoria da experiência dos nossos clientes”, concluiu Laura Bachi.

A rede Cassol começou com uma madeireira na cidade de Urubici, em Santa Catarina, onde hoje possui 15 lojas (existem outras 10 lojas no Rio Grande do Sul).

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna