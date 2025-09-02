Novo viaduto de Curitiba recebe vigas gigantes em nova etapa de obra

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Seis vigas de concreto já estão posicionadas sobre o Rio Atuba, no bairro Tarumã, em Curitiba, como parte das obras de construção das duas novas pontes que integrarão o futuro Viaduto Curitiba-Pinhais. As estruturas servirão de base para as pontes paralelas que vão ligar a Avenida Victor Ferreira do Amaral à Rodovia João Leopoldo Jacomel.

Ao todo, serão utilizadas 12 vigas distribuídas entre os dois trechos. Quando concluídas, cada ponte terá 35 metros de comprimento e 13,4 metros de largura. O projeto prevê duas faixas de rolamento, passeio para pedestres de quase três metros e barreiras de proteção, garantindo segurança e fluidez no tráfego.

Com a fundação posicionada, os trabalhos seguem para a execução da laje, a integração com as pistas marginais — já em implantação — e a preparação para a pavimentação. A intervenção faz parte do Lote 4, Pacotes 3 e 4, do Novo Inter 2.

Bloqueios para novo transporte de vigas

No último domingo (31), o transporte e o lançamento das primeiras vigas exigiram uma operação especial por causa das dimensões das peças. Cada uma mede cerca de 33 metros de comprimento e pesa pouco mais de 50 toneladas.

As vigas restantes devem ser transportadas no próximo domingo (7), a partir das 7h, em outra operação de grande porte. O trajeto, de aproximadamente 1 km entre o canteiro de obras e o ponto de instalação, será feito peça por peça.

Durante o transporte, haverá bloqueios temporários na Rua Paulo Kissula, por onde passará a carreta. Também serão necessários bloqueios totais, em momentos específicos, nos dois sentidos da Avenida Victor Ferreira do Amaral.

O maior impacto será no sentido Pinhais-Curitiba, já que a carreta precisará realizar uma manobra especial: acessar a Rua Brasílio de Lara e entrar de ré na Victor Ferreira do Amaral até alcançar a ponte existente.

Construção

Paralelamente à instalação das pontes, equipes atuam em outras frentes. Segundo a engenheira da Secretaria Municipal de Obras Públicas e fiscal da obra, Marina Solek, estão em andamento a execução de estacas para fundação da terra armada, a pavimentação das vias marginais, a revitalização das redes de drenagem e do calçamento, a adequação da geometria viária e a implantação de meios-fios.

A execução é coordenada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, com acompanhamento técnico da Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento (Utag), responsável pela gestão de projetos estruturantes financiados por bancos internacionais.

O investimento total é cerca de R$ 68,7 milhões, com prazo de conclusão de 18 meses. A ordem de serviço foi assinada em 28 de março deste ano, e a previsão é que os trabalhos sejam entregues até setembro de 2026.

