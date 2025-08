Viaduto do Tarumã: começa concretagem em mega obra da Linha Verde

Quem passou pelo viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral, sobre a Linha Verde, nesta sexta-feira (1), notou uma nova e importante etapa nas obras de duplicação da estrutura, que integra o Complexo Tarumã. Com a movimentação intensa de caminhões betoneiras e equipes técnicas, foi concretada a primeira laje estrutural do alargamento do viaduto, na Via Marginal Direita (lado Sul, sentido São Paulo).

A nova pista ainda não está aberta ao tráfego, por isso os trabalhos não causaram impacto na circulação de veículos.

A laje integra a superestrutura do tabuleiro do novo viaduto por onde os veículos irão circular e foi o primeiro dos quatro vãos que serão concretados. Com cerca de 360 metros quadrados, essa primeira etapa recebeu 64 metros cúbicos de concreto e 3,5 toneladas de aço. No total, o viaduto passará de 24 para 50 metros de largura — o dobro da dimensão atual.

“Nesse caso, as lajes são elementos fundamentais da superestrutura do viaduto. Elas distribuem o peso do tráfego para as vigas e pilares já executados anteriormente”, explica a diretora do Departamento de Pavimentação, Manuela Marqueño. “Cada etapa concluída consolida o avanço dessa importante obra de mobilidade metropolitana”, completa.

Camadas de pavimentação

Após a concretagem desta e das demais lajes da superestrutura, serão executadas as barreiras de proteção em concreto, as demais camadas de pavimentação, sendo a última em asfalto, e a implantação das calçadas para pedestres. A próxima etapa de concretagem ocorrerá na Via Marginal Esquerda, no sentido Curitiba.

Em outra etapa concomitante dos serviços da superestrutura do viaduto, realizada no domingo anterior (27/7), foram içadas as estruturas metálicas que vão permitir a execução de três vigas transversinas — estruturas transversais de sustentação das vigas longarinas executadas em etapas anteriores da obra.

O serviço, que mobilizou guindaste e equipes especializadas dentro do canteiro de obras, começou às 8h da manhã e se estendeu até as 20h. Cada estrutura levou em torno de três horas para ser posicionada e fixada. Também foram feitos serviços de pavimentação, como pintura de ligação e aplicação de microrrevestimento.

Complexo Tarumã

Concretagem da primeira laje do alargamento do Viaduto do Tarumã. Curitiba, 01/08/2025. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A duplicação do viaduto integra o Complexo Tarumã. Além da ampliação do viaduto sobre a Linha verde, o projeto inclui a requalificação de 12 ruas do entorno, paisagismo, melhorias em praças e iluminação.

As alças de acesso à nova estrutura, que somam 8 quilômetros de vias, já estão quase concluídas, restando serviços finais de sinalização e paisagismo em alguns trechos. “O novo viaduto vai contar com três faixas de tráfego por sentido, calçadas, canaleta exclusiva para ônibus e estações-tubo”, destaca o secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur. “Com isso, a integração entre as linhas da capital e da Região Metropolitana será mais eficiente e confortável para os usuários”, afirma.

A futura estrutura também vai permitir a instalação de uma estação-tubo sobre o viaduto e outra abaixo dele, possibilitando a chamada integração temporal entre os ônibus que operam na Linha Verde e os que ligam o Centro de Curitiba aos municípios de Pinhais e Piraquara.

Paralelamente à concretagem da laje na marginal direita sul, também está em execução a pavimentação das vias marginais e locais da Linha Verde. A colocação da massa asfáltica começou na última semana, após as etapas de preparação do pavimento — e dos ramos sob o viaduto, que funcionarão como retornos e pontos de parada para ônibus.

Também seguem os serviços de drenagem na Avenida Victor Ferreira do Amaral e nas vias locais da Linha Verde. A previsão é que as vias estejam concluídas até dezembro.