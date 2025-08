Suspeita de roubo morre ao levar mata-leão de mulher no Centro de Curitiba

Uma mulher morreu após ser imobilizada com um golpe conhecido como mata-leão, no Centro Histórico de Curitiba, na manhã desta sexta-feira (1º). Segundo informações apuradas pela Tribuna no local, a mulher teria tentado assaltar uma pedestre, que reagiu e a imobilizou com o golpe que acabou sendo fatal.

A situação envolvendo duas mulheres ocorreu na rua São Francisco, no Centro Histórico de Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), a suposta assaltante estaria acompanhada de outros homens no momento da abordagem. Assim que a mulher reagiu ao assalto, os comparsas fugiram, deixando a suspeita para trás.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar atendimento, mas a mulher que tentou o roubo morreu ainda no local.

Vítima do assalto aguardou a PM no local

A mulher que reagiu ao assalto no Centro histórico de Curitiba permaneceu ao lado do corpo até a chegada da polícia. Ela foi detida em flagrante e encaminhada à delegacia, onde o caso será apurado pelas autoridades.

