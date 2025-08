Morango do amor será atração na Festa do Morango na RMC

Febre nas redes sociais, o morango do amor estará entre os destaques da 4ª edição da Festa do Morango de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. O evento acontece nos dias 24, 25 e 26 de outubro, no Parque Municipal Aníbal Khury.

Realizada anualmente, a festa reúne produtores locais, artesãos e comerciantes para oferecer pratos típicos e receitas à base de morango, agora com a tendência que viralizou na internet como protagonista.

Além das opções gastronômicas, o evento contará com shows gratuitos nos três dias. Na sexta-feira (24), sobe ao palco a Banda Morada. No sábado (25), é a vez da dupla João Neto & Frederico. O encerramento fica por conta do grupo Raça Negra, no domingo (26).

Do TikTok à feira: a ascensão do morango do amor

Segundo dados do Google Trends, o interesse pelo doce começou a subir no dia 18 de julho. Desde então, vídeos com receitas e variações do morango do amor explodiram no TikTok e no Instagram, impulsionando o consumo em diversas regiões do Brasil.

Em Curitiba, a febre já impacta no preço do produto. De acordo com a Central de Abastecimento do Paraná (Ceasa), a caixa com quatro bandejas de morango, que custava em média R$ 35 no dia 21 de julho, subiu para R$ 45 no dia 25.

