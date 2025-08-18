Novos viadutos, ponte e trincheira. Como ficará o novo Contorno Sul? Obra custará R$ 336 milhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As obras do novo Contorno Sul de Curitiba têm previsão de conclusão para 2028. O contrato será assinado na manhã desta segunda-feira (18) pelo governador Ratinho Jr e prevê prazo de execução de 30 meses. Batizado de Corredor Metropolitano, o projeto vai criar uma nova ligação entre Curitiba, Fazenda Rio Grande e Araucária em direção ao interior do Paraná.

A obra inclui o prolongamento da Rodovia do Xisto (PR-423), conectando a BR-476, em Araucária, à BR-116, na divisa de Curitiba com Fazenda Rio Grande. Serão 9,5 quilômetros de pista duplicada em concreto, além de sete obras de arte, com investimento total de R$ 336 milhões.

Quando concluído, o novo trecho funcionará como um segundo contorno na região sul da capital, desviando cerca de 25% do tráfego do atual Contorno Sul. Segundo a Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep), responsável pela execução da obra, a medida vai reduzir a sobrecarga na BR-116 e no trecho de acesso ao Ceasa, hoje um dos pontos mais congestionados da Região Metropolitana.

A expectativa é que o novo eixo melhore a fluidez do trânsito, facilite o transporte entre Curitiba e o interior do Estado e impulsione o desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba, com maior atração de investimentos.

Como ficará o novo contorno?

O traçado terá pistas duplicadas nos dois sentidos, pavimentadas em concreto pelo método whitetopping — técnica que aplica uma nova camada de concreto sobre o asfalto já existente. A solução, já usada na PRC-280 e na Rodovia dos Minérios, oferece mais durabilidade, resistência a cargas pesadas e menor custo de manutenção.

O projeto prevê ainda ciclovia em toda a extensão e sete obras complementares: dois viadutos sobre dutos da Transpetro, na Repar I e II; um viaduto na BR-116; outro sobre a Estrada Delegado Bruno de Almeida; e mais um na Rua Lídia Camargo Zampieri. Também serão construídos uma nova ponte sobre o Rio Barigui e uma trincheira sob a Rua Ismael de Almeida. Confira, abaixo, o vídeo de como ficará a rodovia:

O projeto executivo foi concluído em agosto de 2024 por uma empresa contratada pela Amep, ao custo de R$ 1,3 milhão. Segundo a autarquia, trata-se da maior intervenção viária das últimas três décadas na região metropolitana.

Além disso, há estudos para integrar o novo corredor à BR-376, ampliando a ligação com a BR-116 e reforçando a principal conexão rodoviária entre Paraná e Santa Catarina.

