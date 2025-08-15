Mesas vazias: dono de gastrobar faz apelo para sonho não virar pesadelo

Um vídeo, um sentimento, um pedido de socorro. Ao ver que o sonho de uma vida poderia virar um pesadelo, o dono de um gastrobar em Curitiba “chutou o balde da vergonha” e pôs todo o seu sentimento numa postagem no perfil de sua empresa, a Smoke and Fire Steakhouse. O objetivo: salvar o negócio que é responsável pelo sustento de sua família da falência.

A gravação, em forma de apelo, faz o seguinte questionamento: “Enquanto tantos outros lugares (de qualidade duvidosa) cheios, lotados, a gente aqui assim (vazio). E tem se repetido muito isso! Chega a ser desesperador, nenhum cliente chegando na porta, e as dívidas acumulando cada vez mais. Queríamos saber no que estamos errando, queríamos saber o que podemos fazer”. desabafou Gustavo Palivoda, 29 anos, formado em gastronomia pela PUC, proprietário do estabelecimento, que tem um cardápio que vai de hambúrgueres artesanais a pratos e petiscos autorais.

O empresário, que já tem boa experiência no ramo, diz não entender o porquê da situação ter chegado a esse ponto. “Temos um cardápio chamativo, valores super dentro da realidade, proposta diferenciada de cardápio, tudo com muito sabor, atendimento sendo elogiado sempre. Mas as mesas ficam vazias”, lamentou.

Depois de descartar a ideia recorrente de seus seguidores para contratar influencers (“já tentamos, e o resultado foi zero”) ele pediu ajuda. “Aqui fica nosso convite: você que já veio e gostou, comenta aqui o que você mais gostou. Você sempre será muito bem vindo. E se você ainda não veio, venha nos conhecer! A casa é simples, mas nunca irá faltar bom atendimento, boas bebidas e pratos saborosos”.

Será que o bom e velho “boca a boca” vai salvar a “Smoke”? Nós fomos atrás do empresário para conhecer mais sobre a história do estabelecimento, além de tentar entender como “chegamos até aqui”.

Pra sair do sufoco

A história completa do Gustavo e seu empreendimento está contada logo abaixo, no próximo intertítulo. A postagem do vídeo tem por objetivo, por óbvio, atingir o máximo de pessoas possível. Na era das redes sociais, um “viralzinho” vai muito bem pra qualquer negócio. Por enquanto, a reação foi tímida. “Na quarta, quando postei, vieram pessoas que já são clientes, dizendo que queriam ajudar. Na quinta foram umas cinco meses de gente nova – bem melhor do que vínhamos registrando”, contou.

O cardápio da casa é muito bonito e, pelas descrições e imagens, parece oferecer boas e saborosas opções. “Estamos com expectativa pra hoje e amanhã, que o pessoal costuma se arrumar e sair de casa. Precisamos que as pessoas conheçam nossa história, porque temos esse nome, porque nossos molhos são diferentes. É uma chance das pessoas provarem e se apaixonarem”, disse.

Gustavo acredita que esta é uma das últimas tentativas. “Pensamos muito esse ano, as dívidas se acumularam e ficamos pensando se realmente vale a pena, encontrar a luz no fim do túnel. A gente acredita muito e espero que a gente consiga sair dessa situação, pois nosso produto é muito bom”.

Nas redes sociais o caso ganhou repercussão, fazendo inclusive o empresário repensar algumas das estratégias. “Foram várias ideias dos clientes e internautas, que estamos internalizando para aproveitar da melhor maneira possível”, finalizou.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná

Luta por um sonho

A história da Smoke and Fire é marcada por superação e desafios, conforme narrado por seu fundador, Gustavo. O nome, que se traduz como “fumaça e fogo”, tem uma origem pessoal. Durante seus estudos de gastronomia na PUC, Gustavo ficou conhecido por cozinhar de forma que enchia a cozinha de fumaça. Ele se inspirou no chef Francis Mallmann, que utiliza o fogo para tostar seus preparos. Essa característica gerou o apelido de “fogo e fumaça”. O nome da marca, “Smoke and Fire”, foi sugerido por uma colega por ser mais foneticamente harmônico.

Gustavo começou a cursar gastronomia por hobby, enquanto estudava Física na UFPR. Ele gostava de cozinhar para os outros e ver a satisfação das pessoas ao comerem sua comida. No início de sua jornada, ele fundou uma startup chamada Rock Chef, um aplicativo de personal chef. Para financiar seus estudos e a startup, ele começou a vender hambúrgueres e molhos que criou com bebidas alcoólicas (e que fizeram sucesso logo de cara). Incansável, após o fim da startup, ele trabalhou em diversos lugares na área de gastronomia, formou-se em marketing e fez um MBA em gestão de negócios.

Em 2020, em plena pandemia, Gustavo e sua esposa e sócia, Eloisa Quirino Fascio, com quem está há 10 anos, decidiram focar inteiramente na Smoke and Fire. Eles começaram a operar em uma garagem alugada, oferecendo um cardápio 100% focado em delivery, com sanduíches e hamburgueres. A produção totalmente artesanal e os molhos “diferentões” chamaram a atenção dos clientes e rapidamente caiu no gosto da vizinhança.

Após o sucesso inicial, eles se mudaram para uma vila gastronômica em 2021, buscando crescimento e a consolidação da marca. Durante dois anos e meio na Souk eles cresceram e abriram outra loja no mesmo espaço, mas perceberam que a maior parte da clientela frequentava o lugar por causa do ambiente da vila, não pela marca. Aos poucos os resultados não foram como eles esperavam.

A oportunidade de abrir uma unidade dentro do Park Shopping Barigui surgiu por meio de um convite após a participação em um festival de rock. Durante as obras do novo setor de alimentação do centro comercial, o espaço reservado para a loja diminuiu, forçando a uma reestruturação no modelo de negócio, o que não se revelou vantajoso para a Smoke. Então vieram as dívidas – contraídas também para construção do novo espaço – e a necessidade de “ajeitar a casa”.

Durante esse processo, uma nova unidade foi aberta no bairro Hauer, onde a família mantinha raízes. O problema é que um novo desafio se apresentou. Posteriormente à locação e toda a reforma, feita graças à ajuda da família, descobriu-se um histórico muito ruim naquele ponto comercial, o que deixou o desafio ainda maior.

Apesar das dificuldades, a família continua se dedicando ao negócio, com Gustavo e sua esposa à frente de todas as operações, incluindo a parte administrativa.

Serviço

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná

A Smoke ‘n’ Fire fica na Rua Irmã Flávia Borlet, 515 – Hauer. O perfil do restaurante no Instagram é @smokenfiresteakhouse. Por lá é possível conhecer o cardápio e fazer pedidos online. O funcionamento é de quarta a sábado, das 18h às 23h.

A casa oferece promoções de happy hour, com chope e caipirinha em dobro e descontos de até 30% em drinks autorais, além de petiscos e sanduíches com preços menores durante o período.