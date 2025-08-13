Festa em São José dos Pinhais terá 12 horas de churrasco e chimarrão liberados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, se prepara para receber neste sábado (16), a partir das 1’2h, a Maior das Gauchadas. Considerado o maior evento do tipo no Brasil – com edições já realizadas em vários estados – ele retorna ao seu berço para uma celebração de 12 horas de muita música regionalista, com artistas de renome nacional, open food em 15 estações servindo os mais variados cortes e preparos de churrasco, e open de chimarrão.

Organizada pelo chefe churrasqueiro Douglas Pulpero, dono do Restaurante Pulperiando, A Maior das Gauchadas é um evento para toda a família. “A Maior das Gauchadas chega a sua sétima edição (a quarta em SJP). Já temos confirmada a participação de 1500 pessoas. São José dos Pinhais será, neste dia, a capital brasileira do churrasco e da música nativista”, disse à Tribuna.

Alguns dos churrasqueiros mais famosos do Paraná estarão no comando das estações gastronônimcas que vão servir:

Cordeiro na estaca

Costela Fogo de Chão

Pulled pork

Brisket

Porco à paraguaia

Cortes na parrilla

Porco Moura

Arroz carreteiro

Feijão gordo

Puchero

Hambúrguer

Choripan

Linguiça campeira

Quirera

Varal de legumes

Varal de abacaxis

Sagu e arroz doce

Entre as atrações musicais já confirmadas estão César Oliveira e Rogério Mello, Quarteto Coração de Potro, Lisandro Amaral, Joca Martins, Lara Rossato, Cristian Quevedo, Pampeana Fé, Walther Moraes, Adriano Tarouco, Raineri Spohr, Susane Paz e Grupo Bailongo, que será o responsável por um daqueles bailes à moda antiga.

O evento será na Chácara Pellanda (Rua José Zanchetta Filho, 1837, na Campina do Taquaral – Rota das Colônias, em São José dos Pinhais) e haverá muita área verde para descansar e espaço kids, com diversão garantida para piás e gurias.

Os ingressos/convites custam R$ 269 (4º lote). Crianças com menos de 6 anos não pagam e crianças de 6 até 14 anos pagam R$ 69,50. A venda é realizada neste link ou direto pelo WhatsApp (41) 9 9995 2089.

Sucesso no Brasil inteiro

Nascida em São José dos Pinhais, a Maior das Gaúchadas “ganhou o Brasil”. Já foram realizadas edições em várias cidades do Paraná. Depois das edições em Toledo e Foz do Iguaçu, há duas semanas foi realizada com sucesso uma edição em Guaíba, no Rio Grande do Sul. As próximas serão em Joinville (SC), no dia 25 de outubro, e Lages (SC), em 8 de novembro.